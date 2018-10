Teknologiateollisuus: Uusien tilausten ja tarjouspyyntöjen kasvu lopahtanut

Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tarjouspyyntöjen kasvu on lopahtanut alan yrityksissä. Etujärjestön raportin mukaan yritysten liikevaihdot ovat kuitenkin edelleen nousussa.

Uusien tilausten arvo ei ole kasvanut alkuvuoden jälkeen. Syksyn aikana myös tilauspyyntöjen kasvu on pysähtynyt.Teknologiateollisuuden mukaan se ennakoi viimeaikaista heikompaa talouskehitystä tuleville kuukausille.

Ilman suurta laivatilausta uusien tilausten arvo olisi kääntynyt jo laskuun. Vuoden 2014 alun jälkeen tilauskannan vahvistumisesta 60 prosenttia on peräisin laivatilauksista.

Alan yritysten liikevaihto kasvoi tammi-heinäkuussa 5 prosenttia vuoden takaisesta. Teknologiateollisuus odottaa loppuvuodelle edelleen hienoista kasvua.

Raportin mukaan yritysten kannattavuus parani viime vuonna jonkin verran. Puolet yrityksistä oli kuitenkin tappiollisia tai heikosti kannattavia noususuhdanteesta huolimatta.

Henkilöstö kovassa kasvussa

Henkilöstömäärä alan yrityksissä on kovassa kasvussa. Yritysten palkkalistoilla oli syyskuun lopussa 314 000 henkilöä eli lähes 15 000 enemmän kuin viime vuonna keskimäärin.

Tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä oli palkattu 40 000 työntekijää eli lähes yhtä paljon kuin koko viime vuonna yhteensä.

Pienten ja keskisuurten yritys osuus rekrytoinneista oli kaksi kolmasosaa. Henkilöstöä on joko lisätty tai korvattu eläkkeelle lähteneitä ja työpaikkaa vaihtaneita.

