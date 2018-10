Terrafame rakentaa akkukemikaalitehtaan Sotkamoon – tuotanto voi alkaa 2021

Valtion kaivosyhtiö Terrafame on päättänyt investoida akkukemikaalitehtaaseen. Tehdas rakennetaan yhtiön kaivosalueelle Sotkamoon. Tehtaan on määrä valmistua kahden vuoden päästä, jolloin tuotanto alkaisi vuonna 2021.

– Tuotantoteknologiamme mahdollistaa hiilijalanjäljeltään erinomaisen tavan tuottaa sähköautojen akuissa tarvittavia nikkeli- ja kobolttisulfaattia, kertoo Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.

Jo tällä hetkellä merkittävä osuus Terrafamen nikkeli-kobolttisulfidituotannosta menee sähköajoneuvojen akkukemikaalien valmistukseen, mutta jalostus tapahtuu muualla.

– Oman akkukemikaalitehtaan myötä pääsemme arvoketjussa lähemmäksi loppukäyttäjää ja pystymme tarjoamaan laajalle asiakaskunnalle korkealaatuisia nikkeli- ja kobolttisulfaattituotteita, sanoo Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Terrafamen eli entisen Talvivaaran kaivos tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia. Nikkelin osuuden sähköautoissa litiumioniakuissa arvioidaan nousevan. Koboltti puolestaan kuuluu harvinaisiin metalleihin.

Sähköajoneuvojen kysyntä maailmassa on lähtenyt nopeaan kasvuun, mikä heijastuu myös akkujen valmistukseen ja kehitykseen.

Kaivoksella tuotantoennätyksiä

Terrafame on esitellyt myös osavuosituloksensa. Yhtiön liikevoitto laski heinä-syyskuussa 4,7 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 42,5 miljoonasta eurosta. Liikevaihto kohosi 86 miljoonasta euroon 64 miljoonasta eurosta.

Nikkelin keskihinta vuoden heinä-syyskuussa oli 13 266 dollaria tonnilta, mikä on 8 prosenttia alhaisempi kuin huhti-kesäkuussa. Vuoden takaiseen verrattuna hinta oli kuitenkin 26 prosenttia korkeampi.

– Terrafamen ylösajossa saavutettiin kolmannella vuosineljänneksellä se tuotantotaso, mikä syksyllä 2015 asetettiin ylösajon tavoitteeksi. Samalla teimme kaivoksen historian kvartaalituotantoennätykset sekä nikkelissä että sinkissä, Lukkaroinen kertoo.

STT

Kuvat: