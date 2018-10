Tesla sai tuloksensa reippaasti plussan puolelle

Sähköautoyhtiö Teslalla oli vahva kolmas vuosineljännes. Tesla ilmoitti tuplanneensa heinä-syyskuussa liikevaihtonsa 6,8 miljardiin dollariin ja tehneensä 311,5 miljoonan dollarin tuloksen.

Voitollinen vuosineljännes on vasta kolmas Teslan historiassa. Vuosi sitten Tesla teki kolmannella vuosineljänneksellä 619 miljoonaa dollaria tappiota.

Hyvän tuloksen taustalla on massamarkkinoille suunnatun Model 3:n kova kysyntä ja se, että Tesla sai lisättyä autonsa tuotantotahtia huomattavasti. Tesla valmisti heinä-syyskuussa keskimäärin 4 300 autoa viikossa, joten yhtiö alkaa viimein olla lähellä Tesla-pomo Elon Muskin asettamia tavoitteita. Tesla onnistui myös vähentämään Model 3:n tuotantokustannuksia 20 prosentilla.

– Vuoden 2018 kolmas neljännes oli Teslalle todella historiallinen, Musk sanoi kirjeessä osakkeenomistajille.

– Model 3 oli liikevaihdon osalta Yhdysvaltain myydyin auto ja volyymin osalta viidenneksi myydyin.

Hyvät talousluvut ovat tervetulleita uutisia Teslalle, joka on yleensä tottunut julkistamaan raskaasti tappiollisia lukuja. Yhtiön tätä vuotta ovat myös varjostaneet useat Muskiin liittyvät kohut.

STT

