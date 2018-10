CNN: Saudien iskuryhmän jäsen vaelteli Istanbulissa Khashoggin vaatteissa ja tekoparrassa

Yksi Saudi-Arabian Istanbuliin lähettämän iskuryhmän jäsenistä nähdään valvontakamerakuvissa kuljeksimassa ympäri kaupunkia pukeutuneena murhatun toimittaja Jamal Khashoggin vaatteisiin, kertoo uutiskanava CNN.

CNN:n saamissa kuvissa näkyy, miten mies poistuu Khashoggin vaatteisiin pukeutuneena konsulaatin takaovesta. Mies on CNN:n mukaan tunnistettu Mustafa al-Madaniksi. Hän on suunnilleen Khashoggin ikäinen ja ruumiinrakenteeltaan samankaltainen. Lähtiessään konsulaatissa hänellä on tekoparta ja silmälasit. Valvontakamerat kuvasivat Madanin lähellä Istanbulin Sinistä moskeijaa muutamia tunteja sen jälkeen, kun Khashoggi meni konsulaattiin.

– Khashoggin vaatteet olivat todennäköisesti vielä lämpimät, kun Madani pukeutui niihin, sanoi CNN:n haastattelema turkkilaislähde.

Lähteen mukaan turkkilaiset uskovat, että Madani lähetettiin Istanbuliin nimenomaan esittämään Khashoggia.

– Kaksoisolentoa ei tarvita luovutusta tai kuulustelua varten. Arviomme ei ole muuttunut. Tässä oli kyseessä harkittu murha ja ruumis siirrettiin pois konsulaatista.

Saudi-Arabia on vakuuttanut, ettei Khashoggia ollut tarkoitus tappaa.

Erdogan selostaa tilannetta tiistaina

Saksan talousministeri Peter Altmaier vaatii, että Euroopan maat tekevät yhteisen päätöksen Saudi-Arabian kanssa käytävän asekaupan pysäyttämisestä. Saksa ei aio hyväksyä uusia asekauppoja saudien kanssa, koska tähän asti saadut selvitykset ovat epätyydyttäviä.

Saksa hyväksyi syyskuussa 416 miljoonan euron asekaupat Saudi-Arabian kanssa. Saksa on vienyt Saudi-Arabiaan pääosin vartiolaivoja. Maan asekauppa saudien kanssa on ollut selvästi vähäisempää kuin Ranskan ja Britannian.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan keskustelivat sunnuntaina puhelimitse Khashoggista. Presidentit ovat yhtä mieltä siitä, että tapaus pitää selvittää kaikilta osin, Erdoganin edustaja kertoi.

Aiemmin sunnuntaina Erdogan sanoi, että hän aikoo kertoa ”alastoman totuuden” Khashoggin tappamisesta. Erdogan aikoo antaa asiasta lausunnon tiistaina aamupäivällä Suomen aikaa.

https://edition.cnn.com/2018/10/22/middleeast/saudi-operative-jamal-khashoggi-clothes/index.html

STT

