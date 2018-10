Trump jatkoi median ryöpyttämistä pommipakettikohun keskellä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen kritisoinut rajusti mediaa.

Trump ryöpytti tiedotusvälineitä kampanjatilaisuudessa Wisconsinissa samana päivänä, jolloin Yhdysvaltoja kuohuttivat muun muassa Barack Obamalle, Hillary Clintonille ja uutiskanava CNN:lle lähetetyt pommipaketit.

Trump kommentoi tapausta ensin varsin presidentilliseen sävyyn, kehottaen poliitikkoja sivistyneeseen retoriikkaan.

– Meidän ei pitäisi ympäröidä ihmisiä julkisilla paikoilla väkijoukon voimin eikä tuhota julkista omaisuutta. Meillä on yksi tapa selvittää erimielisyytemme: rauhanomaisesti äänestyskopissa, Trump sanoi kannattajilleen Mosineessa ja kävi sitten median kimppuun.

Trump puhui jakautuneiden yhdysvaltalaisten yhdistämisestä ja sanoi, että medialla on vastuunsa yhteiskunnallisen keskustelun pitämisessä sivistyneenä.

– Heidän täytyy lopettaa jatkuva vihamielisyytensä ja negatiivisuutensa ja usein valheelliset hyökkäykset ja uutiset, Trump latasi.

– Heidän täytyy tehdä niin. Heidän täytyy lopettaa.

Aiemmin tänään CNN:n toimitusjohtaja Jeff Zucker kritisoi Trumpia ja Valkoisen talon lehdistösihteeriä Sarah Huckabee Sandersia siitä, etteivät he ymmärrä, miten vakava asia jatkuvat mediaan kohdistuvat hyökkäykset ovat. Trumpia on aiemminkin syytetty vihan lietsomisesta mediaa kohtaan, kun hän kehui toimittajan kimppuun hyökänneen kongressiedustajan toimintaa.

Tiedossa ei vielä ole, kuka lähetti pommipaketit CNN:lle ja monille johtaville demokraateille. Kohteet viittaavat kuitenkin siihen, että pakettien takana saattaa olla Trumpin kannattaja.

Trumpin hallintoa tarkasti seuraava CNN on ollut jatkuvasti presidentin hampaissa ja kanavan toimittajat ovat saaneet toistuvasti vihamielisen vastaanoton Trumpin kampanjatilaisuuksissa.

