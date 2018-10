Työaikalain uudistus tai työllistämispaketti – Suomen Yrittäjät esitteli omia rohtojaan irtisanomislakikiistaan

Irtisanomislakikiistassa voimakkaasti profiloituneen Suomen Yrittäjien mielestä hallituksen on tehtävä määrätietoisesti työllisyyttä lisääviä toimenpiteitä, vaikka niitä vastustetaan poliittisin lakoin. Suomen Yrittäjät kertoo kannustavansa hallitusta edistämään pienten yritysten työllistämisen helpottamista, mutta tarjoaa irtisanomissuojan keventämiselle myös vaihtoehtoja.

Suomen Yrittäjät esitteli tänään kahta omaa vaihtoehtoaan nykyisen työtaistelutilanteen ratkaisemiseksi, ja mukana oli tuttuja teemoja. Ensimmäinen vaihtoehto on uudistaa työaikalaki niin, että poistetaan sopimisen kiellot järjestäytymättömiltä yrityksiltä ja annetaan niille sama liikkumatila, joka on työnantajaliittoihin kuuluvilla yrityksillä.

Samalla pitää Suomen Yrittäjien mielestä mahdollistaa paikallinen sopiminen luottamusvaltuutetun tai koko henkilöstön kanssa myös niissä tapauksissa, joissa yleissitova työehtosopimus määrää osapuoleksi luottamusmiehen.

Toinen Suomen Yrittäjien esittelemä vaihtoehto olisi laajempi työllistämispaketti. Siinä olisi neljä elementtiä, joihin kuuluvat luopuminen takaisinottovelvollisuudesta ja mahdollisuus sopia sunnuntaikorvauksista työntekijän ja työnantajan välillä laista ja työehtosopimuksesta poiketen. Mukana olisi myös mahdollisuus sopia ylityökorvauksista työntekijän ja työnantajan välillä laista ja työehtosopimuksesta poiketen. Neljäntenä elementtinä olisi ensimmäisen sairauspäivän säätäminen palkattomaksi.

Suomen Yrittäjien puheenjohtajan Jyrki Mäkysen mukaan tuore työllisyyskatsaus kertoo, että kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu työllisyysastetrendi ei ole viime kuukausina parantunut.

– Tämä on signaali siitä, että tarvitaan lisää toimenpiteitä, Mäkynen sanoo.

STT

