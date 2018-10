Nordean Kärkkäinen: Naisten työllisyysasteeseen tarvitaan selkeää nostoa, jos halutaan parantaa Suomen työllisyyttä

Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi oli syyskuussa 71,7 prosenttia, kertoi Tilastokeskus tänään. Luku on pysynyt kesäkuusta asti samassa lukemassa, joten hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta on jäänyt toistaiseksi haaveeksi.

Tilastokeskus on tarkentanut elokuun lukua työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistetusta trendistä hieman alaspäin, joten työllisyysaste ei ole kääntynyt kuitenkaan laskuun.

Työllisyyden kasvun hidastuminen on ollut odotettavissa, sanoo yksityistalouden ekonomisti Olli KärkkäinenNordealta.

– Alkuvuodesta työllisyyden kasvu oli tosi vauhdikasta ja nyt odotettiin sitä, milloin kasvuvauhti hidastuu. Hidastumista on näköpiirissä, Kärkkäinen sanoo STT:lle.

Tilanne on Kärkkäisen mukaan kuitenkin edelleen myönteinen.

– Työllisten määrä kasvaa edelleen vuoden takaiseen verrattuna ja työttömyys edelleen laskee, joskin hieman hitaammin. Samaan aikaan positiivista on, että piilo- ja pitkäaikaistyöttömyys edelleen laskee vauhdikkaasti.

Työttömyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi oli 7,4 prosenttia. Työttömyys on pysynyt samassa luvussa heinäkuusta asti. Sitä ennen työttömyys laski nopeasti viime vuoden keväästä alkaen, silloin työttömyysaste oli lähellä yhdeksää prosenttia.

Kausitasoitettu luku tarkoittaa, että luvuista on poistettu vuodenajoista johtuva vaihtelu. Näin kausitasoitetun sarjan luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. Sama pätee myös aikasarjan trendin luvuille.

Työllisyysaste, jossa on mukana kausivaihtelu, oli syyskuussa 71,4 prosenttia. Vuotta aiemmin se oli 69,3.

”Työllisyyden kasvu tulee paljon miesvaltaisilta aloilta”

Töissä oli syyskuussa 72 000 ihmistä enemmän kuin vuotta aiemmin. Varsinkin miehet ovat löytäneet töitä, sillä työllisiä miehiä oli 57 000 ja naisia 15 000 enemmän kuin vuoden 2017 syyskuussa.

Työllisyys ja työllisyysasteen trendi on eriytynyt miesten ja naisten kesken, Kärkkäinen sanoo.

– Siinä missä miesten työllisyysaste ja trendi edelleen kasvaa, naisten työllisyysasteen kehittyminen on pikemminkin kääntynyt laskusuuntaan.

Ainakin osasyynä on Kärkkäisen mukaan työllisyyden kasvun keskittyminen tietyille aloille.

– Työllisyyden kasvu tulee paljon rakentamisesta ja kaupan alalta – miesvaltaisilta aloilta – kun taas sote-palveluissa kasvua ollut vähemmän, Kärkkäinen sanoo.

Hänen mukaansa eriytyminen ei vielä anna syytä huoleen, mutta yhdentekevääkään se ei ole.

– Jos haluamme nostaa Suomen työllisyysastetta ja 72 prosenttia on välitavoite, niin silloin täytyy nostaa sekä miesten että naisten työllisyysastetta. Eli tarvitaan selkeää nostoa naisten työllisyysasteeseen.

Työllisyysasteen kohottamista on pidetty avainkysymyksenä suomalaisen yhteiskunnan rahoittamisessa. Poliittiseen keskusteluun ovat nousseet ehdotukset työllisyysasteen nostamisesta 75 prosenttiin tai jopa ylemmäs ensi vaalikaudella.

Työttömänä oli syyskuussa yhteensä 170 000 ihmistä eli 44 000 ihmistä vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömistä miehiä oli noin 80 000 ja naisia noin 90 000.

Yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita pitkäaikaistyöttömiä oli syyskuun lopulla 70 300. Se on 27 900 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

https://tilastokeskus.fi/til/tyti/2018/09/tyti_2018_09_2018-10-23_tie_001_fi.html

STT

