Vangitulle ukrainalaisohjaaja Sentsoville Saharov-ihmisoikeuspalkinto

Venäjällä vangitulle ukrainalaisohjaaja Oleg Sentsoville on myönnetty Euroopan parlamentin Saharov-ihmisoikeuspalkinto.

Sentsov tuomittiin vankilaan polttoiskun suunnittelusta Venäjä-mielisen puolueen toimistoon Krimillä sen jälkeen, kun Venäjä otti haltuunsa Krimin niemimaan.

Sentsovin serkku arvioi reilu viikko sitten, ettei vankilassa elävä Sentsov ehkä jää henkiin syömälakkonsa jäljiltä. Sentsov oli lopettanut toukokuussa alkaneen, 145 päivää kestäneen syömälakkonsa, koska häntä uhattiin pakkosyötöllä. Hän vaati lakollaan ukrainalaisten poliittisten vankien vapauttamista Venäjän vankiloista.

Sentsovin tuomio on 20 vuotta vankeutta. Sentsovista on tullut symboli niille noin 70 ukrainalaiselle, jotka venäläishallinto on Krimillä laittomasti pidättänyt ja tuominnut pitkiin vankeusrangaistuksiin.

Palkinto luovutetaan 12. joulukuuta. Viime vuonna ihmisoikeuspalkinto luovutettiin Venezuelan demokraattiselle oppositiolle.

Neuvostoliiton aikaisen toisinajattelijan ja fyysikon Andrei Saharovin nimeä kantava palkinto on suuruudeltaan 50 000 euroa.

