Vartiointiala aloittaa lakon keskiviikkona – sovittelu päättyi tuloksettomana

Vartiointialan lakko alkaa ilmoitetusti keskiviikkona heti vuorokauden vaihduttua. PAMin mukaan sovittelu päättyi tänään tuloksettomana, kun valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala katsoi, ettei sovintoesityksen antamiselle näyttänyt olevan edellytyksiä.

PAM antoi lakosta varoituksen toissa viikolla. Keskiviikkona alkavan kolmipäiväisen lakon on määrä päättyä perjantaina 26. päivänä vuorokauden vaihtuessa. Lakon ulkopuolelle rajataan hätätyöt ja tehtävät, joissa lakko vaarantaisi yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisi yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa.

PAMin mukaan osapuolilla on jo yhteisymmärrys palkankorotusten kustannusvaikutuksesta, mutta kiista koskee nyt ennen kaikkea korotusten kohdentumista. Erimielisyyttä on myös muista niin kutsutuista tekstikysymyksistä.

Palvelualojen työntajat Palta kuitenkin kertoo tiedotteessa, että ratkaisua ei löytynyt, koska PAMille eivät riittäneet samantasoiset palkankorotukset kuin kahdelle miljoonalle muulle palkansaajalle. Paltan mukaan PAMin vaatimuslistalla oli lisäksi lukuisia muitakin asioita, kuten muun muassa ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä.

Vartiointialan työehtosopimuksen piirissä on noin 8 500 työntekijää, jotka työskentelevät muun muassa vartijoina, turvatarkastajina, vahtimestareina ja arvokuljettajina. Alalla on oltu sopimattomassa tilassa vapusta lähtien.

Paltan mukaan turvallisuusalan yritykset pyrkivät pitämään turvallisuuden kannalta keskeiset toiminnot käynnissä parhaansa mukaan. Esimerkiksi lentokenttiä hallinnoivasta Finaviasta sanottiin STT:lle, että lakkoon on varauduttu, mutta mahdollisista vaikutuksista kerrotaan lisää huomenna.

STT

