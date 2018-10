”Vastoin eurooppalaista etua” – Macron arvostelee Belgian hävittäjäkauppoja

Ranskan presidentti Emmanuel Macron arvostelee Belgian päätöstä valita ilmavoimiensa seuraavaksi hävittäjäksi yhdysvaltalainen F-35.

Macron sanoi perjantaina, että amerikkalaishävittäjän osto eurooppalaisen kaluston sijaan on ”strategisesti vastoin eurooppalaista etua”.

Belgia ilmoitti torstaina hankkivansa yhteensä 34 F-35A-hävittäjää. Kaupan hinnaksi on arvioitu 3,6 miljardia euroa.

Päätös on pettymys ranskalaiselle hävittäjävalmistaja Rafalelle. F-35:n kanssa Belgian valinnasta kilpaili loppuvaiheessa kuitenkin yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon.

F-35, Eurofighter Typhoon ja Dassault Rafale ovat mukana kisassa, kun Suomi valitsee seuraajaa Hornet-hävittäjille.

STT

