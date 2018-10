Vatsatautinen Northug eristettiin Suomen hiihtäjien hotelliin

Suomalaishiihtäjät ovat pysyneet terveinä korkean paikan maajoukkueleirillään Italian Val Senalesissa, mutta norjalaisen Petter Northugin vatsataudista nousi Italiassa pienimuotoinen kohu.

Etenkin Venäjän päävalmentaja Marcus Cramer ihmetteli, miksi sairastunut Northug eristettiin sellaiseen hotelliin, jossa asuu muita hiihtäjiä, kun tarjolla olisi ollut muitakin majoitusvaihtoehtoja, tartuntavaarasta muistuttanut Cramer kertoi uutistoimisto TT:n mukaan.

Suomen päävalmentaja Matti Haavisto totesi maanantaina Italiasta, ettei ole tavannut Petter Northugia Suomen hotellissa.

– Petterin veli Even on ollut alusta asti meidän hotellissamme, Haavisto viestitti.

Norjan hiihtoliitto kertoi maanantaina maastohiihdon WhatsApp-ryhmässään, että Petter Northugin siirto kyseiseen hotelliin liittyi juuri siihen, että hän pääsi samaan paikkaan perheensä kanssa. Myös hiihtäjien vanhemmat ovat Italiassa.

– Petter on ollut eristettynä omaan huoneeseensa. Ymmärrän, että sairastuneen hiihtäjän asuminen samassa asuinpaikassa muiden hiihtäjien kanssa voi huolettaa ja pahoittelen ratkaisua, norjalaishiihtäjien terveydentilasta leirillä vastaava Öystein Andersen kertoi.

Andersenin mukaan Petter Northug siirretään Italiassa toiseen hotelliin mahdollisimman nopeasti.

Suomalaisten ja venäläisten lisäksi hotellissa asuu sveitsiläishiihtäjiä, muun muassa olympiavoittaja Dario Cologna.

STT

