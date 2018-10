Vihreiden johtajaa haetaan pikatahtia

Vihreiden puheenjohtajatilanne sai uuden käänteen, kun sairauslomalla oleva puheenjohtaja Touko Aalto ilmoitti jättävänsä puheenjohtajan tehtävät. Aalto kertoi sairastuneensa masennukseen ja tarvitsevansa aikaa toipumiseen.

Aallon ilmoitus oli hänen läheisille työtovereilleen ja koko puolueelle ilmeisen raskas viesti. Pitkittynyt sairausloma antoi kuitenkin merkkejä, että tällainenkin ratkaisu voi olla tulossa.

Vihreät hakee nyt uutta johtajaa, jonka johdolla puolue voi täysipainoisesti valmistautua kevään eduskuntavaaleihin. Uuden puheenjohtajan valitsee puoluevaltuuskunta, jonka ylimääräinen kokous on kutsuttu koolle ensi viikon lauantaina.

Pestistä voi tulla lyhyt, sillä kausi kestää vain seuraavaan sääntömääräiseen puoluekokoukseen, joka pidetään ensi kesänä. Mikään ei tietysti estä, että nyt valittava puheenjohtaja saa jatkokauden puoluekokouksessa.

Uusi puheenjohtaja valintaan vaikeissa olosuhteissa. Vihreät ovat menettäneet gallupkannatusta jo vuoden.

Puheenjohtajapeli saattaa auttaa vihreiden kannatuskierteen pysäyttämisessä. Ainakin spekulaatiot ehdokkailla takaavat vihreille muutakin medianäkyvyyttä kuin kohu-uutiset. Tätä olisi voinut hyödyntää siirtämällä valintakokousta hieman myöhäisemmäksi. Toisaalta vaalivankkureiden vetoon saadaan vauhtia, kun uusi johtaja valitaan ripeästi.

Hyviä nimiä on vihreillä tarjolla useita. Poissuljettu ei ole sekään vaihtoehto, että sääntöjen vuoksi väistymään joutunut entinen Ville Niinistö voisi tulla uudestaan valituksi. Niinistö itse ei heti tuoreeltaan ottanut kantaa puheenjohtajavalintaan eikä omaan rooliinsa.

Vahva nimi uudeksi puheenjohtajaksi on tehtävää sijaistanut Maria Ohisalo. Hän on osoittanut hallitsevansa politiikan ja televisiokeskustelut.

Pätkäpuheenjohtajuus saattaa karkottaa joitakin ehdokkaita. Kausi on tarjolla nyt vain kesään saakka, ja jatkomahdollisuudet riippuvat paljon kevään eduskuntavaalien tuloksesta.

Jos vaaleissa käy huonosti, kuten viimeisimmät gallupit ennustavat, voi jatkopestin saaminen olla vaikeaa.