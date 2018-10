Viikon kuvat: Pikavuoro Thaimaahan, lakkopäivän sapuskat ja sienestäjän herkut

Tällä viikolla on puhuttu paljon koulu- ja päiväkotiruokailusta lakon aikana. Viikon kuvissa katsotaan vielä kaupunkien erilaiset ratkaisut Salosta ja Uudestakaupungista.

Upeat kelit innostivat niin koululaiset, syyslomalaiset kuin sienestäjätkin ulkoilemaan. Viikon kuvissa käydään metsäretkellä myös luontovaarin kanssa.

Lisäksi kuvissa hypätään legendaarisen linja-auton matkaan. Pikavuoro Bangkokiin lähti matkaan ensimmäisen kerran Salosta vuonna 2011. Nyt sama matka tehdään uudelleen 30 vuotta vanhalla bussilla. Matkareitti ei ole helpoimmasta päästä: Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Kazakstan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgisia, Kiina, Laos – ja lopulta Thaimaa, 20 000 kilometrin jälkeen.

Mukana on kymmenisen jossain vaiheessa Pikavuoro Bangkokiin/Maailman ympäri -reissuilla vuosina 2011–2017 olleita.

Ensimmäiseen reissuun verrattuna matkalaisten ikärakenne on muuttunut. Nyt enemmistö koostuu eläkeläisistä, kun vuonna 2011 enemmistö oli enemmän tai vähemmän reppureissaamiseen tottuneita nuoria aikuisia.

VIIKON KUVAT on yhdeksän sanomalehden yhteinen juttusarja, joka esittelee kohokohtia viikon uutiskuvista ja puheenaiheista. Katso kuvat ja lue tarinat kuvien takaa.

KOULURUOKA VAIHTUI EVÄISIIN. JHL:n lakon takia Salon keskuskeittiön asiakkaana olevissa kouluissa ja päiväkodeissa syötiin maanantaina kaupungin toimittamia eväitä. Makaronilaatikon sijaan tarjolla oli muun muassa leipää, jogurttia ja omenoita. Hedelmää valitsee Ollikkalan koulun viidesluokkalainen Ilari Takko. Kuva: Jan Sundman, Salon Seudun Sanomat.

SOPPATYKILLÄ ROKKAA. Uusikaupunkilaiset lapset saivat JHL:n lakosta huolimatta lämpimän ruuan koulussa. Lounaan sponsoroi kalantilainen yrittäjä Mauri Kontu. Paikalliset ravintola-alan ammattilaiset loihtivat ruuat 2 300 lapselle. Soppatykki herätti lapsissa uteliaisuutta. Kuva: Maija Ala-Jääski, Uudenkaupungin Sanomat.

24 TUNTIA TÄYTTÄ TOIMINTAA. Tarvasjoen paloasemalla kävi viime viikonloppuna poikkeuksellinen vilinä, kun Tarvasjoen VPK:n nuoriso-osasto järjesti vuorokauden kestäneen toimintaleirin. Melkein 20-päinen 7–13-vuotiaiden junioripelastajien joukko sammutti kiinteistöpaloa, silpoi kolarissa jumiintuneita auton ovia auki levittimillä ja paikallisti loukkaantuneen henkilön öisessä maastoetsinnässä. Tero Antikainen opasti palokuntatyttöjä pelastuslevittimien käytössä, minkä jälkeen tytöt pääsivät itse kokeilemaan. Kuva: Tuomas Honkasalo, Auranmaan Viikkolehti.

PANNUT VALMIINA. Elämä on palannut vanhoille Flipper-veneiden tehdashalleille Vikomissa Nauvossa. Jonathan Smeds valmistautuu käynnistämään Saaristomeren ensimmäisen viskitislaamon vielä tänä syksynä. Nagu Distilleryn ensimmäinen tuote tulee olemaan kuitenkin gini, jolla yritys hankkii kassavirtaa siksi ajaksi, kun viski kypsyy tynnyreissä. Ensimmäinen ginierä valmistuu viimeistään keväällä. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

ETURIVIN TYTTÖ. Keikoilla ahkerasti käyvä loimaalainen Susanna Rinne on kerännyt keikkamuistolaatikkoon paljon rakkaita muistoja. PMMP:n rumpukapulan hän sai vuonna 2013. Mira Luoti otti hänet kanssaan lavalle laulamaan Pikkuveljeä, ja keikan jälkeen rumpali toi kapulan hänelle muistoksi. – Se oli elämäni siistein hetki. Rumpukapula muistuttaa minua siitä, että se oikeasti tapahtui eikä ollut pelkkää unta. Kuva: Karoliina Markula, Loimaan Lehti.

INTOHIMONA PIIRTÄMINEN. Torinolainen taiteilija Enrico Mazzone saapui työskentelemään RaumArsin residenssiin 2015. Tuolloin hän ei vielä arvannut, että Suomen visiitti venyisi useiden vuosien mittaiseksi. Syynä tähän on jättimäinen piirustusteos, jota hän 2016 alkoi työstää UPM:n 97 metriä pitkälle ja 4 metriä leveälle paperirullalle. Tähän mennessä yksityiskohtaisesta teoksesta on valmistunut noin kolmasosa. Kuva: Timo Jakonen, Turun Sanomat.

VALTAVASTI SUPPILOVAHVEROITA. Sirkku Avarmaalla ja muilla sienestäjillä on ollut onnen päivät. Suppilovahveroita on löytynyt tänä syksynä runsaasti. Muurlassa asuva Avarmaa kerää itselleen, tuttaville ja myyntiin. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

TEE PERÄSSÄ. Kuntopainissa treenataan monipuolisesti painijoiden harjoitusmetodeja soveltaen. Varsinkin keskivartalon voima ja kehonhallinta sekä liikkuvuus paranevat. Tomi Pelto-Lampola pitää liikkuvuusharjoituksia tärkeänä osana kuntopainitreenejä. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

INTOHIMO PELAAMISEEN. Lempäälässä asuva Nici Mäkipää, 18, saapui Turussa järjestettyyn pelialan suurtapahtuma Grail Questiin oma tietokone kainalossaan. Perjantain ja lauantain välisen yön hän valvoi pelaten Counter-Strikea, ja oli kolmen tunnin torkkujen jälkeen vielä tokkurainen. – Kyllä unet normaalistikin jäävät arkisin vain neljään tuntiin yössä, mutta nukun univelat aina jotenkin pois. Kuva: Lennart Holmberg, Turun Sanomat.

LUONTOVAARIN KANSSA METSÄÄN. MLL Paimion paikallisyhdistyksen syysretkellä lähdettiin metsään luontovaari Kalevin kanssa. Kalevi on Kalevi Salo, joka oli suunnitellut retkeen ohjelmaan käpylehmien ja -lampaiden tekoa, nuotion tekemistä ja makkaran paistoa. Ennen luontovaariksi ryhtymistä Kalevi Salo on työskennellyt pitkään kylävaarina. Kuva: Perttu Hemminki, Kunnallislehti.

YKSINÄINEN SUSI ON LAJINSA TÄHTI. Kaarinalainen Jouni Tähti, 50, on voittanut pyörätuolibiljardissa kaiken mahdollisen. Ura jatkuu niin pitkään kuin mitaleja ripustetaan konkarin kaulaan. Suomessa pyörätuolibiljardi on niin harvinainen laji, että Tähti on ainoa kisoissa kiertävä pelaaja. Siksipä hän kilpailee lähes pelkästään biljardin yleisissä sarjoissa. Tasoitusta mies ei kaipaa, ja hän on voittanut uransa aikana lähes kaikki kotimaan parhaat pelaajat. Kuva: Jari Laurikko, Turun Sanomat.

STEPATEN MAAILMALLE. Jussi Lindroos on maailmankansalainen, jolle luova työ on elämäntapa. Hän tekee kansainvälistä uraa steppiartistina. Taiteelliset ratkaisut voivat syntyä vaikkapa Pariisin kaduilla kävellessä, kreikkalaisella kukkulalla auringonlaskua ihaillessa tai kuntosalilla kotikaupunki Turun sykkeessä. Kuva: Riitta Salmi, Turun Sanomat.

EI RIKETTÄ. Näin reippaalla kädellä SoVon Joonas Manzoa kiskottiin vierasmaalin edustalla paidasta, mutta Futsal-Liigan ottelun erotuomarit eivät pitäneet tilannetta rikkeen arvoisena. Taustalla (oik.) kotijoukkueen maaleista kaksi pohjustanut Mohammad Ahmadi. SoVo voitti FC Kemin lauantaina lukemin 7-2. SoVo on Liigassa nyt kakkosena. Kuva: Kari Eerikäinen, Somero-lehti.

KAIKKI KIERRÄTETTYÄ. Turkulainen burleskitaiteilija Edvina Walstén on jo reilun kymmenen vuoden ajan hankkinut kaikki käyttötavaransa ja vaatteensa kierrätettynä. Esiintymisasujaan hän myös ompelee itse – tietenkin kierrätysmateriaalista. Smaragdinvihreä 1950-luvulla erään lääkärin vaimolle kuulunut mekko on Walsténin paras kirppislöytö. Kuva: Riitta Salmi, Turun Sanomat.

ENSI KERTAA ORKESTERIN JOHTAJANA. Salolaisen Tupurin koulun 2A-luokan oppilas Senni Helskyaho pääsi kokeilemaan, miltä tuntuu kun iso orkesteri tottelee käsien liikkeitä. Senni sai olla hetken kapellimestari Marko Heikuran (vas.) saappaissa, kun Kabinettiorkesteri esiintyi koulussa. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

SYKSY. Syksyn värit kutsuvat ulkoilemaan. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

EVÄSRETKELLÄ. Laitilan Itäkulman koululaiset pääsivät metsään eväsretkelle ja tutustumaan metsäkoneisiin läheiselle hakkuukohteelle. Kuva: Hanna Hyttinen, Laitilan Sanomat.

VIIKON KUVAT -SARJASSA mukana olevat lehdet: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.