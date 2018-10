Yhdysvallat perumassa viisumit toimittajan surmaan sekaantuneilta saudeilta

Yhdysvallat on perumassa viisumit saudiviranomaisilta, joita syytetään sekaantumisesta saudiarabialaisen toimittajan Jamal Khashoggin tappamiseen. Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon mukaan Yhdysvallat on tunnistanut ainakin osan ihmisistä, jotka ovat olleet osallisina Khashoggin surmaan Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa.

Pompeo sanoi, että Yhdysvallat selvittelee myös muita mahdollisia rangaistuskeinoja.

– Teemme hyvin selväksi, että Yhdysvallat ei hyväksy toimittaja Khashoggin vaientamista väkivallalla, Pompeo sanoi.

Korkea-arvoisen yhdysvaltalaisviranomaisen mukaan epäillyt ovat saudien tiedustelupalvelusta, oikeuslaitoksesta, ulkoministeriöstä ja muista ministeriöistä. Ulkoministeriön tiedottaja sanoi myöhemmin, että toimet vaikuttavat 21 saudiepäiltyyn. Heidän viisuminsa joko perutaan tai niitä ei vastaisuudessa enää myönnetä.

Pompeon mukaan Yhdysvallat harkitsee myös toimia perustuen niin sanottuun Magnitski-lakiin, mistä voisi seurata taloudellisia pakotteita Khashoggin kuolemaan liittyville ihmisille. Yhdysvaltojen vuonna 2012 säätämä Magnitski-laki asetti pakotteita venäläisille virkamiehille, joiden epäiltiin vaikuttaneen venäläisen kirjanpitäjän Sergei Magnitskin kuolemaan.

Trump: Historian surkein peiteoperaatio

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kuvannut saudien toimintaa historian surkeimmaksi peiteoperaatioksi.

– Ketkä sen idean saivatkaan, ovat mielestäni todella pahassa pulassa, ja heidän pitääkin olla, Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa New York Timesin mukaan.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kutsui tiistaina sauditoimittajan surmaa raakalaismaiseksi murhaksi ja vaati, että kaikki siihen sekaantuneet saavat rangaistuksen.

Erdogan sanoi, että Saudi-Arabian pääkaupungista Riadista tuli 15 hengen iskuryhmä tappamaan Khashoggia. Ryhmä muun muassa laittoi valvontakamerat pois päältä konsulaatissa ja järjesti hämäyksen, jossa yksi miehistä kuljeskeli ympäri Istanbulia Khashoggin vaatteissa.

Turkin presidentti ei kuitenkaan maininnut turkkilaismediassa olleita hyytävimpiä väitteitä, kuten Khashoggin ruumiin paloittelua ja äänitallennetta kuolemasta. Erdoganin mukaan Khashoggin ruumista ei ole löydetty.

Washington Post kertoo, että Saudi-Arabian uutistoimisto on julkaissut kuvia, joissa Saudi-Arabian kuningas Salman ja kruununprinssi Mohammed bin Salman tapaavat kahta Jamal Khashoggin perheenjäsentä. Maan ulkoministeri kertoo Twitterissä, että johtajat esittivät perheenjäsenille surunvalittelut.

Useilla iskuryhmän jäsenillä on kerrottu olevan yhteyksiä kruununprinssiin. Saudit ovat kiistäneet, että kruununprinssi olisi ollut tietoinen tapahtumista Istanbulin konsulaatissa.

https://www.nytimes.com/2018/10/23/us/politics/khashoggi-cover-up-trump.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

https://www.washingtonpost.com/world/turkeys-president-to-deliver-speech-expected-to-describe-how-khashoggi-was-killed/2018/10/22/4098c300-d60c-11e8-8384-bcc5492fef49_story.html?utm_term=.8c4cf8be5031

STT

