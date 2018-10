Yhdysvallat yhä varpaillaan, vaikka pommilähetysten pääepäilty otettiin kiinni

Yhdysvalloissa viranomaiset varoittavat, että räjähteitä sisältäviä paketteja voi olla edelleen liikkeellä, vaikka poliisi pidätti perjantaina Floridassa pakettien lähettämisestä epäillyn miehen.

Liittovaltion poliisin FBI:n mukaan tähän mennessä on ilmennyt yhteensä 13 räjähdepakettia, joita on lähetetty presidentti Donald Trumpin politiikkaa arvostelleille tunnetuille tahoille.

– Uskomme, että olemme saaneet kiinni oikean miehen, mutta vielä on paljon työtä tehtävänä, mikä tarkoittaa, että meillä on edelleen useita vastaamattomia kysymyksiä, sanoi FBI:n johtaja Christopher Wray tiedotustilaisuudessa.

Yhdysvaltain oikeusministerin Jeff Sessionsin mukaan epäilty 56-vuotias mies saa ainakin viisi syytettä. Häntä epäillään muun muassa entisten presidenttien ja muiden henkilöiden uhkauksesta sekä räjähteiden laittomasta lähettämisestä. Jos mies todetaan syylliseksi, hän voi saada jopa 48 vuoden vankeustuomion.

Epäillyllä pitkä pidätyshistoria

Epäilty mies on ollut pidätettynä usein aiemminkin muun muassa pommiuhkauksista, varkauksista ja huumeiden hallussapidosta. CNN:n mukaan hänellä on pidätyshistoriaa vuoden 1990-luvun alkupuolelta lähtien.

Vuonna 2002 Miamin poliisi pidätti miehen sen jälkeen kun tämä uhkasi pommittaa Floridan energiayhtiötä iskussa, joka olisi ”New Yorkin kaksoistornien terrori-iskua pahempi”. Mies oli entisen asianajajansa mukaan hermostunut siitä, että energiayhtiö katkaisi hänen sähkönsä. Asianajajan mukaan mies ei ollut tosissaan. Mies sai tapauksesta vuoden ehdonalaisen vankeustuomion.

New Yorkissa syntynyt mies tavoitettiin sen jälkeen kun yhdestä räjähdepaketista löytyi hänen sormenjälkensä. Pidätyshetkellä mies asui pakettiautossa, jonka ikkunat oli peitetty presidentti Trumpia tukevilla kuvilla ja demokraatteja vastustavilla tarroilla. CNN:n mukaan miehen vanhemmat olivat ajaneet miehen ulos kodistaan.

Floridan osavaltion edustajan mukaan mies on rekisteröitynyt republikaanien jäseneksi.

https://edition.cnn.com/2018/10/26/politics/suspicious-packages-arrest/index.html

STT

Kuvat: