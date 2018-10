Yhdysvalloissa pommipakettien tutkinnassa katseet kohdistuvat Floridaan

Yhdysvalloissa räjähdeaineita sisältävien postipakettien tutkinnassa huomio kohdistuu maan tiedotusvälineiden mukaan nyt Floridaan. New York Timesin mukaan useiden pakettien epäillään lähteneen liikkeelle Etelä-Floridasta.

CNN:n viranomaislähteet uskovat, että useat paketit kulkivat Floridassa sijaitsevan käsittely- ja jakelukeskuksen kautta.

Yhdysvalloissa on löytynyt tällä viikolla yhteensä kymmenen epäilyttävää postipakettia, joita on lähetetty useille tunnetuille presidentti Donald Trumpia arvostelleille tahoille.

Yksikään paketeista ei ole toistaiseksi räjähtänyt, mutta poliisin mukaan paketeissa on putkipommeja, joita on käsiteltävä äärimmäisen varovasti.

Toistaiseksi on epäselvää, onko pommilähetysten takana yksittäinen henkilö vai verkosto.

New York Timesin lähteiden mukaan kaikki kymmenen pakettia lähetettiin todennäköisesti postitse, vaikka alkuun arveltiin, että osa paketeista toimitettiin henkilökohtaisesti tai kuriirien kautta.

Viranomaiset yrittävät kuumeisesti selvittää myös sitä, mistä kotitekoisten pommien ainekset ja niiden kirjepaketit on hankittu. Paketteihin on tulostettu tietokoneella osoitetarra, jossa palautusosoitteeksi oli kirjattu demokraattivaikuttaja Debbie WassermanSchultzin osoite. Floridalaisen Wasserman Schultzin nimi oli kirjoitettu osoitetarroihin väärin.

CNN:n mukaan liittovaltion poliisi tutkii asiaa kotimaisena terrorismina, mutta tutkinnassa selvitetään myös, onko toimijoilla yhteyksiä ulkomailla.

Kirjepommien tulva alkoi maanantaina, kun pommipaketti löydettiin miljardööri GeorgeSorosin kotoa New Yorkista. 88-vuotias Soros on maailman rikkaimpia ihmisiä, ja hän tuki viime presidentinvaaleissa 2016 demokraattien Hillary Clintonia. Paketteja on lähetetty myös Hillary Clintonille ja ex-presidentti Barack Obamalle.

STT

Kuvat: