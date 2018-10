Yhdysvalloissa pommipakettien tutkinnassa katseet kohdistuvat Floridaan

Yhdysvalloissa räjähdeaineita sisältävien postipakettien tutkinnassa huomio kohdistuu maan tiedotusvälineiden mukaan nyt Floridaan. New York Timesin mukaan useiden pakettien epäillään lähteneen liikkeelle Floridasta.

CNN:n viranomaislähteet uskovat, että useat paketit kulkivat Floridassa sijaitsevan käsittely- ja jakelukeskuksen kautta.

Yhdysvalloissa on löytynyt tällä viikolla yhteensä kymmenen epäilyttävää postipakettia, joita on lähetetty useille tunnetuille presidentti Donald Trumpia arvostelleille tahoille.

Yksikään paketeista ei ole toistaiseksi räjähtänyt, mutta poliisin mukaan paketeissa on putkipommeja, joita on käsiteltävä äärimmäisen varovasti.

Poliisin mukaan toistaiseksi on epäselvää, onko pommilähetysten takana yksittäinen henkilö vai verkosto.

https://www.nytimes.com/2018/10/25/nyregion/bomb-explosive-device.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

https://edition.cnn.com/2018/10/25/politics/bombs-investigation/index.html

STT

