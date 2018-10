Yhdysvaltain puolustusministeri lupaa lähettää joukkoja Meksikon vastaiselle rajalle

Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis on valmis lähettämään joukkoja ja sotilaallista apua Meksikon vastaiselle rajalle. Presidentti Donald Trump pyrkii estämään kaikin keinoin siirtolaisten pääsyä maahan marraskuun kriittisten välivaalien alla.

Pentagon kertoo puolustusministerin hyväksyneen avunpyynnön, joka on tullut kotimaan turvallisuuden ministeriltä. Pentagonin tiedotteen mukaan armeija voi olla apuna muun muassa rajalle rakennettavien väliaikaisten esteiden ja aitojen rakentamisessa.

Viime keväänä Yhdysvallat vahvisti jo rajavalvontaansa yli 2 000 rajavartijalla. Sotilaita on tarkoitus lähettää heitä täydentämään.

Trump on hermostunut tuhansien siirtolaisten muodostamasta karavaanista, joka kulkee parhaillaan Meksikon halki kohti Yhdysvaltoja. Pääosin Hondurasista lähteet siirtolaiset sanovat pakenevansa köyhyyttä ja väkivaltaa.

STT