Elisa nielaisi jälleen palan Louneaa

Elisa Oyj pönkittää asemaansa puhelinyhtiö Lounean suurimpana omistajana. Pörssiyhtiön salkussa on nyt liki 7 700 salolaisyhtiön osaketta eli kahdeksan prosenttia koko Louneasta.

Kukaan ei ole vuosikymmeniin omistanut salolaisesta puhelinyhtiöstä kerralla näin paljon kuin Elisa.

Kaupat liki 2 500 Lounean osakkeesta on tehty syksyllä. Yksi myyjistä on oululainen sijoitusyhtiö OTC Fund of Fund, joka ehti haalia Lounean osakkeita lehti-ilmoituksilla ja koteihin postitetuilla ostotarjouksilla vuosikausia.

Neljä vuotta sitten Elisalla oli vain kolme Lounean osaketta.