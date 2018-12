Arctian toimitusjohtaja jättää tehtävänsä – toimitusjohtaja Vauraste on puhunut yskähtelevän monitoimimurtajabisneksen puolesta

Jäänmurtoyhtiö Arctian toimitusjohtaja Tero Vauraste jättää tehtävänsä, yhtiö kertoo. Virkaatekeväksi toimitusjohtajaksi nousee Kim Höijer, joka on toiminut yhtiössä talousjohtajana.

Suomen valtion kokonaan omistaman Arctian liiketoiminta on ollut viime aikoina vaikeuksissa yhtiön monitoimimurtajien takia. Monitoimimurtajille ei ole saatu urakoita kesäkuukausiksi. Vauraste on vuosien mittaan puhunut voimakkaasti monitoimimurtajabisneksen puolesta.

Arctian mukaan toimitusjohtajan vaihdos liittyy Arctian konsernirakenteen muutokseen. Arctia kertoi viime viikolla, että vesiväylien kunnossapito- ja merenmittauspalveluja tuottava Meritaito Oy siirtyy Arctian täysin omistamaksi tytäryhtiöksi. Arctian mukaan yhtiöt pystyvät yhdessä tarjoamaan asiakkailleen entistä laajemmat merelliset kokonaispalvelut sekä kotimaassa että ulkomailla.

Arctian toimitusjohtajan vaihtumisesta kertoi aiemmin Yle.

STT

