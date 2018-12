Autojen päästötavoitteet kiristyivät EU-neuvotteluiden viime metreillä – ”Osoittaa horjumattoman sitoutumisen Pariisin ilmastosopimukseen”

EU:ssa on päästy sopuun autojen päästötavoitteista. Uusien autojen päästöjen pitää vähentyä 37,5 prosentilla vuodesta 2021 vuoteen 2030. Pakettiautojen päästöjen pitää vähentyä samassa ajassa 31 prosenttia.

Ensi vuosikymmenen päästötavoitteista on neuvoteltu pitkään. Nyt on vihdoin valmista, sillä maanantai-iltana sopu löydettiin EU-instituutioiden välisissä kolmikantaneuvotteluissa.

Energiaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Maros Sefcovic sanoi ratkaisun olevan osa Pariisin ilmastosopimuksen noudattamista. Samalla sen toivotaan vauhdittavan teollisuuden kehittymistä.

Tavoitteena Sefcovicin mukaan on, että parhaat, puhtaimmat ja kilpailukykyisimmät autot tuotetaan Euroopassa.

Ilmastokomissaari Miguel Arias Caneten mukaan kuluttajat säästävät myös polttoainepumpulla.

– Tämä osoittaa taas meidän horjumattoman sitoutumisemme Pariisin ilmastosopimukseen, auttaa jäsenmaita pääsemään 2030 tavoitteisiin ja laittaa meidät oikealle polulle tavoitteessa ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä.

Parlamentti sai kiristettyä neuvotteluissa jäsenmaiden kantaa. Jäsenmaista koostuva neuvosto linjasi aiemmin, että henkilöautojen päästövähennystavoite olisi vain 35 prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2030.

Myös pakettiautojen tavoite kiristyi vähän, sillä niiden osalta tavoite oli neuvostossa 30 prosenttia.

