Avioero stressaa lapsia – myös

Vanhempien ero järkyttää lapsen tai nuoren maailmaa. Pelkona voi olla, että suhde jompaan kumpaan vanhempaan katkeaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiantuntijan Katriina Bildjuschkinin mukaan vanhempien pitää olla tarkkana, että vanhemmuus säilyy molemmilla.

– Vaikka olen vihainen, en voi viedä toiselta vanhemmuutta vain sen takia, että olen itse pettynyt tai petetty, Bildjuschkin sanoo.

– Raivostuttavasta exästä pitää löytää rakastava vanhempi.

THL:n maanantaina julkaiseman kouluterveyskyselyn mukaan lapset tarvitsevat tukea suhteen säilyttämiseksi kaikkiin vanhempiin ja isovanhempiin. Tukea tarvitsevat myös lasten vanhemmat.

Konkreettinen keino tukea vanhemmuutta ja lasten asemaa erotilanteissa on laatia vanhemmuussuunnitelma.

– Siellä on nostettu esiin niitä asioita, mitä minun pitää tietää, mihin minun pitäisi fokusoida ja mitä minun pitäisi vahvistaa omassa olemisessani lapsen kanssa, Bildjuschkin kertoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan vanhemmuussuunnitelma on kehitetty ulkomaisten esikuvien pohjalta osana Suomen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa. Suunnitelma löytyy ministeriön verkkosivuilta.

Vanhemmuussuunnitelmassa painotetaan, että lapsen kokemuksiin ja erosta selviämiseen vaikuttaa kaikkein merkittävimmin se, miten hyvin tai huonosti vanhemmat hoitavat eronsa. Erotilanteissa lapsi tarvitsee erityisen paljon huomiota, tukea ja rakkautta vanhemmiltaan.

– Sopimuspohja, joka ei ole juridinen, auttaa vanhempia sopimaan asioista, koska isoin osa eroista tapahtuu kuitenkin aika sovinnollisesti. Se osa, joka menee käräjille, on onneksi vain pieni osa kaikista eroista, Bildjuschkin arvioi.

Vanhemmuussuunnitelma on uusi työkalu, mutta se on jo käytössä. Bildjuschkinin mukaan se on saanut erittäin hyvää palautetta.

Väestöliiton vanhemmuustiimin esimies, psykologi Suvi Laru sanoo, että jokainen lapsi ja hänen ikävaiheensa ovat omanlaisiaan. Lapsi voi olla tietoinen siitä, että vanhemmilla on hankalaa.

Larun mukaan ei voi sanoa, että vanhempien ero olisi maata mullistava kriisi jokaiselle lapselle. Joka tapauksessa jonkinlainen kriisi se on.

– Oleellisinta on vanhempien ymmärtää, ettei vanhemmuus siihen (eroon) lopu. Parisuhde voi loppua aikuisten välillä, rakkaus voi loppua, mutta vanhemmuus ei lopu koskaan, Laru sanoo.

Hän korostaa, että vanhempien pitäisi pystyä toimimaan yhteistyössä.

– Tärkeä asia muistaa on, että toista vanhempaa ei saisi mustamaalata lasten ollessa läsnä.

Larun mukaan vanhemmille on saatavilla tukea erotilanteissa. On olemassa sovittelupalveluita. Vanhemmat voivat käyttää kunnallisia palveluita. Saatavilla on myös järjestöjen palveluita. Myös yksityisiä palveluntarjoajia on olemassa.

