Barkov osui Buffaloa vastaan, Florida nousi vierasvoittoon – Myös Ristolainen ja Vatanen onnistuivat maalinteossa

Aleksander Barkov jatkoi maalitehtailuaan jääkiekon NHL:ssä, kun hänen kipparoimansa Florida haki yllättäen 5-2-vierasvoiton itälohkon kakkosena olleesta Buffalosta.

Edellisessä ottelussa NHL-uransa ensimmäisen hattutempun iskenyt Barkov toi Floridan 2-2-tasalukemiin ylivoimalla kolmannen erän ensimmäisellä minuutilla. Hän ohjasi Keith Yandlen laukauksen sisään maalin edestä.

Päätöserän alku oli Floridalta vahva, sillä vieraat tekivät kolme maalia ensimmäisten viiden minuutin aikana ja nousivat tappiolta kahden maalin johtoon. Barkov myös syötti Jevgeni Dadonovin lopussa tyhjiin tekemän 5-2-maalin.

Maalinteossa onnistui myös Buffalon puolustaja Rasmus Ristolainen, joka vei joukkueensa 2-1-johtoon toisessa erässä. Maali oli Ristolaisen kauden neljäs.

Barkovilla on nyt kasassa tehot 15+18=33.

Buffalon avausmaalin tehneellä Jeff Skinnerillä maaleja on jo 25 ja hän on liigan maalipörssissä toisena. Kesällä Carolinasta Buffaloon siirtynyt Skinner on jo nyt ohittanut viime kauden maalisaldonsa.

Buffalo putosi itälohkossa kolmanneksi, Florida on yhä sijalla 14.

New Jerseyn puolustaja Sami Vatanen laukoi kauden toisen maalinsa kotiottelussa Torontoa vastaan. Kaksi edellistä otteluaan hävinnyt Toronto otti 7-2-murskavoiton ja nousi itälohkossa toiseksi.

Vatanen lämäsi 1-3-kavennuksen yläkulmaan avauserän lopussa. Se ei kuitenkaan juuri hidastanut Toronton rynnistystä.

STT

Kuvat: