Markkanen jäi kahdeksaan pisteeseen, Bullsille jälleen tappio

Lauri Markkanen jäi kahdeksaan pisteeseen, ja Chicago Bulls kärsi 93-96-tappion Brooklyn Netsille, joka on nyt voittanut seitsemän ottelua peräjälkeen NBA-koripalloliigassa. Bulls on puolestaan hävinnyt 14 viime ottelustaan 12 ja pudonnut liigan heikoimmaksi joukkueeksi seitsemällä voitolla 32 ottelusta.

Joe Harris vei Brooklynin 94-93-johtoon 43 sekuntia ennen loppua. Chicagon seuraava hyökkäys päättyi Kris Dunnin hyökkääjän virheeseen väärästä screenista hänen ojentaessaan palloa Markkaselle. Brooklynin menetyksen jälkeen Bullsin viimeinen yritys päättyi menetykseen, kun Spencer Dinwiddie katkaisi Justin Holidayn lyhyen syötön Kris Dunnille.

Markkanen pelasi runsaat 33 minuuttia ja keräsi kahdeksan pistettä heittotarkkuudella 3/6. Kolmesta kolmosyrityksestään suomalainen sai sisään kaksi. Markkanen on pelannut tällä kaudella yhdeksän ottelua ja saanut kolmessa pelissä vähintään puolet heitoistaan koriin. Levypalloja suomalainen poimi kuusi.

Bullsin paras korintekijä oli pelinjohtaja Dunn 24 pisteellä. Vaihtomies Bobby Portis keräsi 24 minuutissa 16 pistettä ja 11 levypalloa.

Bullsin tämän kauden parhaan pistemies Zach LaVine ei pelannut Netsiä vastaan. LaVine on sivussa kahdesta neljään viikkoa nilkkavamman takia.

Korjattu klo 9.27: Hyökkääjän virhe oli Dunnin, ei Markkasen.

