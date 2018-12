FBI:n ex-päällikkö suomii Trumpia jatkuvasta valehtelusta – ”FBI:n mainetta on tahrittu”

Yhdysvaltain liittovaltion poliisin entinen päällikkö James Comey on hyökännyt tiukoin sanankääntein presidentti Donald Trumpia ja tämän hallintoa vastaan maanantaina.

– FBI:n mainetta on tahrattu, kun Yhdysvaltain presidentti kätyreineen valehtelee siitä jatkuvasti. Kaikkien noiden valeiden keskellä monet hyvät ihmiset erehtyvät uskomaan hölynpölyyn, Comey sanoi maanantaina.

Comey esitti kommenttinsa toimittajille senaatin käytävillä. Osansa saivat myös republikaanipoliitikot.

– Republikaanit ymmärsivät ennen, että presidentin teoilla ja sanoilla on väliä, että laillisella järjestyksellä ja totuudella on väliä. Missä nuo republikaanit ovat tänään?

Trump on kirjoittanut Twitterissä viimeisen viikon aikana useita viestejä, joissa hän hyökkää FBI:tä vastaan. Presidentti on haukkunut liittovaltion poliisia muun muassa entisen asianajajansa Michael Cohenin toimistoon tehdystä ratsiasta.

– FBI teki jotain ennennäkemätöntä laittoman noitajahdin vuoksi. He murtautuivat asianajajan toimistoon! Trump kirjoitti.

Presidentin väite ei pitänyt paikkaansa, sillä FBI teki Cohenin toimistoon oikeuden määräämän etsinnän.

Trump erotti Comeyn tehtävästään FBI:n johdossa viime vuonna. Joulukuun alussa Trump syytti Comeya valehtelusta kongressille antamassaan todistuksessa liittyen Venäjä-tutkintaan.

STT

Kuvat: