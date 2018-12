Gatwick suljettiin kokonaan dronejen vuoksi, kymmenien tuhansien joulumatka pilalle

Gatwickin lentokenttä Lontoon eteläpuolella on suljettu kokonaan miehittämättömien ilma-alusten eli dronejen vuoksi. Kymmenien tuhansien ihmisten joulumatka on mennyt pilalle lentojen viivästymisten tai perumisten vuoksi.

Ensimmäiset havainnot droneista tehtiin eilen illalla. Lentokenttä avattiin hetkeksi viime yönä, mutta suljettiin pian uudelleen.

Viivästymiset vaikuttivat eilen noin 10 000 ihmisen matkaan. Tänään kentän kautta oli määrä kulkea noin 110 000 ihmistä.

Kymmenet poliisit etsivät ilma-alusten lennättäjää helikopterin avustuksella. Gatwick on Euroopan kahdeksanneksi vilkkain lentokenttä.

STT