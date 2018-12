Gatwick suljettiin kokonaan dronejen vuoksi – kymmenien tuhansien joulumatka pilalle

Gatwickin lentokenttä Lontoon eteläpuolella on suljettu kokonaan miehittämättömien ilma-alusten eli dronejen vuoksi. Kymmenien tuhansien ihmisten joulumatka on mennyt pilalle lentojen viivästymisten tai perumisten vuoksi.

Ensimmäiset havainnot droneista tehtiin eilen illalla. Lentokenttä avattiin hetkeksi viime yönä, mutta suljettiin pian uudelleen.

Kymmenet poliisit etsivät ilma-alusten lennättäjää helikopterin avustuksella.

– Käsityksemme mukaan kyseessä on tahallinen teko lentokentän häiritsemiseksi. Aina kun pääsemme lähelle dronen lennättäjää, ilma-alus katoaa. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että asiaan liittyisi terrorismia, kiteytti paikallisen poliisin edustaja Justin Burtenshaw.

Viivästymiset vaikuttivat eilen noin 10 000 ihmisen matkaan. Tänään kentän kautta oli määrä kulkea noin 110 000 ihmistä.

”Kaikki haluavat jouluksi kotiin”

Lentokentän edustajan Chris Woodroofen mukaan droneja ei voi ampua alas, koska mahdolliset harhaluodit olisivat vaaraksi sivullisille.

Lentokentällä väsyneet ihmiset olivat ymmärrettävästi kiukkuisia.

– Olimme matkalla tapaamaan perhettämme, tänään on tyttäreni syntymäpäivä ja kaikki menee pieleen. Olemme odottaneet tätä niin pitkään. Kaikkihan haluavat päästä kotiin jouluksi, valitti Maltalle pyrkivä Gisele Fenech, 43.

Kööpenhaminaan matkalla oleva Musab Rashid, 22, oli hänkin käärmeissään.

– Tämä on väärin. Tällainen on lapsellista, ja se vaikuttaa yli 100 000 ihmiseen, Rashid puuskahti.

Dronejen lennättäminen kilometriä lähempänä lentokenttää on kielletty Britanniassa lailla.

Gatwick on Euroopan kahdeksanneksi vilkkain lentokenttä. Sen kautta kulkee arviolta 45 miljoonaa matkustajaa vuosittain.

