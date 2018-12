Hiihto onnistuu yhä Perniössä

Perniön Melassuolla pääsee lauhasta säästä huolimatta edelleen hiihtämään: tykkilatu 900 metriä (perinteinen ja vapaa) on käytössä. Muut ladut eivät ole kunnossa.

Jäädytetyille kentille pääsee luistelemaan muutamassa paikassa, mutta Salon kaupungin liikuntapalveluista muistutetaan, että myös jäähallin maksuttomaan yleisöluisteluvuoroon pääsee. Seuraava on sunnuntaina kello 14.30-15.30.

Ajantasaisia jää- ja hiihtotiedotteita löytyy Salon kaupungin nettisivuilta, joissa on myös puhelinnumeroita tilanteen varmistamiseksi.