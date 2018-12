Huoneistokeskus: Vanhojen asuntojen kauppa hiljeni yllättäen tänä vuonna

Vanhojen asuntojen kauppa on hiljentynyt tänä vuonna, kertoo Huoneistokeskus. Yhtiön mukaan laskujohteinen kehitys on yllättänyt kiinteistönvälittäjät, koska edellytykset asuntokaupan vilkastumiselle ovat olleet hyviä muun muassa alhaisen korkotason ansiosta.

Tammi-marraskuun aikana vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat pudonneet kolme prosenttia vuoden takaisesta. Kaupankäynti on hiljentynyt useimmissa suurissa kaupungeissa.

– Hyvistä talouden näkymistä ja alhaisesta korkotasosta huolimatta vanhojen asuntojen kauppa on tänä vuonna jäänyt yllättävän vaisuksi. Osaltaan vanhojen asuntojen kauppamäärien kehitykseen vaikuttaa asuntojen uudistuotannon suuri volyymi, kertoo Huoneistokeskuksen toimitusjohtaja Ari-Matti Purhonen tiedotteessa.

Hän pohtii, että ihmiset ovat syystä tai toisesta varovaisempia asunnonvaihtojen suhteen ja lykkäävät asunnon ostoa.

– Suurissa kaupungeissa on myös tullut markkinoille paljon vuokra-asuntoja, ja tämä sekä ihmisten kasvava kiinnostus vuokra-asumiseen erityisesti nuoremmassa ikäluokassa saattaa osaltaan selittää vanhojen asuntojen kauppamäärien laskua, Purhonen arvioi.

Tammi-marraskuussa tehtiin kaupat 54 887 asunnosta, mikä on 1 719 vähemmän kuin vuosi sitten.

Rakennusluvissa raju pudotus

Tilastokeskus kertoo, että asuinrakentamisen määrä kasvoi elo-lokakuussa 2 prosenttia vuoden takaisesta. Uudisrakentamisen kovimman kasvu aika näyttää kuitenkin olevan takanapäin, sillä asuinrakennusten aloituksia oli 0,9 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Rakennusluvissa pudotus on selvintä. Uusille asuinkerrostaloille myönnettiin rakennuslupia alle puolet vuoden takaisesta. Rakennuslupia myönnettiin 7 645 asunnolle, kun vuosi sitten rakennusluvan sai 12 664 asuntoa.

Hinnat ovat nousseet

Huoneistokeskuksen mukaan vanhojen asuntojen hinnat ovat sen sijaan nousseet. Kerrostalokaksiosta on saanut maksaa pääkaupunkiseudulla viisi prosenttia ja muualla Suomessa prosentin verran enemmän kuin vuosi sitten.

– Kun aiemmin tänä vuonna asuntomarkkinassa tuntui olevan tarjontaongelma, niin kauppamäärien lasku ja neliöhintojen nousun tasaantuminen koko maan tasolla puhuu enemmänkin kysynnän vähenemisestä tai suuntautumisesta uudiskohteisiin, Purhonen sanoo.

STT

