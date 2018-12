IoT Campukselle muutti kolme uutta toimijaa

Salon IoT Campuksella on aloittanut kolme uutta toimijaa. Ne ovat tuoneet kampukselle yhteensä kymmenkunta uutta työntekijää. Nyt talossa toimii jo 75 teknologia- ja palvelualan yritystä.

Designtoimisto LINK Design and Development OY:n toimipisteessä työskentelee toistaiseksi kaksi henkilöä, mutta tarkoituksena on laajentaa toimintaa vuodenvaihteen jälkeen. Suurin osa yrityksen noin 50 työntekijästä on Espoossa.

Toinen uusi tulokas on grafeeniteknologiaan erikoistunut Intelligent Materials Oy. Se työllistää kymmenkunta henkeä Australiassa, ja keväällä perustettiin Suomeen tytäryhtiö, jossa on neljä työntekijää. Heistä kaksi työskentelee Salossa, kaksi pääkaupunkiseudulla.

Kampuksella käynnistelee toimintaansa myös Turun ammattikokrkeakoulun Kyberturvallisuuden testauslaboratorio. Se toimii neljän palkatun henkilön voimin. Laboratorio keskittyy IoT-laitteiden ja -järjestelmien testaamiseen.