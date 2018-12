Isä tuomittiin ehdolliseen vankeuteen Raahen rivitalopalosta, jossa kuoli hänen kaksi lastaan – oikeuden mukaan mies aiheutti palon huolimattomuudellaan

Käräjäoikeus tuomitsi viiden kuukauden ehdolliseen vankeuteen isän, joka aiheutti huolimattomuudellaan kahden lapsensa kuolemaan johtaneen palon Raahessa syksyllä 2016. Oikeus tuomitsi 48-vuotiaan miehen muun muassa kahdesta kuolemantuottamuksesta. Rivitalopalossa kuolivat hänen 6- ja 10-vuotiaat lapsensa.

Oikeuden mukaan mies oli tapahtuma-aikaan vahvassa humalassa.

– Selvää on, että mies on tietoisesti saattanut itsensä vahvaan humalaan, vaikka hänen vastuullaan on ollut lapsia, mikä osoittaa jonkinasteista välinpitämättömyyttä hänellä olevaa huolellisuusvelvoitettaan kohtaan, tuomiossa todetaan.

Palo sai alkunsa lieden päälle jääneestä kahvinkeittimestä. Kahvinkeitin oli oikeuden mukaan siirretty liedelle tiskien tieltä ja hella oli mennyt päälle ilmeisesti vahingossa, kun mies poltti tupakkaa liesituulettimen alla.

Asunnon keittiössä olleessa palovaroittimessa ei ollut paristoa, eikä toisen palovaroittimen toiminnasta ole tietoa.

Mies tuomittiin kuolemantuottamusten lisäksi yleisvaaran tuottamuksesta ja vammantuottamuksesta. Kolmas lapsi sai palossa vammoja, jotka vaativat leikkaushoitoa.

Mies pyysi lievempää tuomiota lasten menettämisen takia

Mies katsoi itse, ettei ollut tapahtuma-aikaan kovin humalassa. Hän myös kiisti, että humala olisi ollut syy siihen, että tulipalon syttyminen jäi huomaamatta.

– Tulipalon syttymisen havaitsemiseen on vaikuttanut se, että hän oli jo nukkumassa tulipalon syttyessä ja koska tiheä ja kitkerä savu esti alkupalon näkemisen, vastauksessa sanotaan.

Mies pyysi, että rangaistusta tuomittaessa oikeus ottaisi lieventävänä seikkana huomioon tulipalon hänelle aiheuttamat seuraukset, siis kahden lapsen kuoleman ja yhden loukkaantumisen.

Käräjäoikeus piti rangaistuksen lieventämistä kohtuullisena.

– Mies on menettänyt kaksi poikaansa nyt hänen syykseen luetun huolimattoman menettelyn ja rikoksen seurauksena. Rangaistus ilman lievennystä johtaisi hänen kannaltaan kohtuuttomaan lopputulokseen, oikeus totesi.

