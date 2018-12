Islamisteja epäillään kahden pohjoismaisen naisen murhasta Marokossa – epäillyistä kolme on yhä kateissa

Marokossa islamistien epäillään olevan kahden nuoren pohjoismaalaisen naisen murhan takana, kertoo rikostutkimusta lähellä oleva, nimettömänä pysyvä lähde. AFP:n lähteen mukaan yksi epäillystä on otettu kiinni ja kolmea miestä etsitään yhä.

Myös poliisin tiedottaja on vahvistanut terrorismiepäilyt. Yhdellä epäillyistä kerrotaan olevan yhteyksiä terroristisiin tekoihin.

Tanskasta ja Norjasta kotoisin olevat uhrit olivat vaeltamassa vuorilla Etelä-Marokossa. Heidän ruumiinsa löytyivät maanantaina.

Sosiaalisessa mediassa levinneessä videossa voi nähdä, kun toinen naisista murhataan katkaisemalla hänen kaulansa. Paikallinen syyttäjänvirasto tutkii videon aitoutta.

Alun perin sisäministeriö kertoi, että molempien uhrien kaulasta olisi löydetty viiltoja.

Äiti varoitti tytärtään

Naiset opiskelivat etelänorjalaisessa yliopistossa ja olivat suunnitelleet matkustavansa yhdessä kuukauden ajan, norjalaisuhrin äiti kertoi medioille. Toisen uhrin äiti on kertonut varoittaneensa tytärtään matkustamasta Marokkoon.

Paikallisen oppaan mukaan toinen uhreista olisi löydetty teltasta ja toinen sen ulkopuolelta. Alue, jolla naiset olivat vaeltamassa, on syrjäistä seutua, noin 10 kilometriä läheisestä turistikylästä.

Alueen turvatoimia on kiristetty, ja vaellukset on keskeytetty ruumiiden löytymisen jälkeen.

Toisen paikallisoppaan mukaan tapaus tulee vaikuttamaan turismiin ja matkaperuutuksia on odotettavissa. Turismi on tärkeä tulonlähde Marokolle.

STT