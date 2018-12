Johaug jättää Tour de Skin väliin – Kläbolle Tour-debyytti

Maastohiihdon naisten maailmancupin pelkillä voitoilla avannut Therese Johaug ei ole mukana vuodenvaihteessa kisattavalla Tour de Ski -kiertueella. Norjan hiihtoliitto julkisti tiistaina kymmenen naisen ja kymmenen miehen joukkueensa kiertueelle.

Kilpailukieltonsa jälkeen kilpaladuille palannut Johaug voitti kauden cup-avauksensa Rukalla, ja sen jälkeen hän on voittanut myös kaikki joulukuun viisi cup-kisaansa. Tour de Skin hän kuitenkin jättää väliin, valmistautuakseen jo kohti helmikuun MM-kisoja. Samoin tekee myös Ragnhild Haga.

– Hän lataa nyt akkuja, ja se on mielestäni viisas päätös, Norjan maastohiihdon päällikkö Vidar Löfshus kommentoi Johaugin tilannetta VG-lehdelle.

Miesten joukkueessa mukana on Pyeongchangin kolminkertainen olympiavoittaja Johannes Hösflot Kläbo. Tour on hänelle uran ensimmäinen.

