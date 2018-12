Joulun menoliikenne jakautuu tänä vuonna usealle päivälle – eniten liikennettä perjantaina ja lauantaina

Joulun menoliikenne jakautuu usealle päivälle, koska jouluaatto osuu tänä vuonna maanantaille, kertoo liikennetilanteesta tiedottava Traffic Management Finland (TMF).

Suurimmat liikennemäärät ajoittuvat perjantaille ja lauantaille. Liikennettä ennakoidaan olevan runsaasti varsinkin perjantaina kello 13-19. Lauantaina liikenne on vilkasta koko päivän ajan heti aamusta alkaen.

Aatonaattona eli sunnuntaina liikennettä on jo selkeästi vähemmän.

TMF on uusi valtionyhtiö, joka hoitaa vuodenvaihteesta lähtien tiedottamisen liikennetilanteesta sekä häiriöistä tie- ja rataverkolla. Liikenne- ja häiriötiedotuksesta on aiemmin vastannut Liikennevirasto.

Helsingin tieliikennekeskuksen mukaan joululiikenne jonoutuu menopäivinä, ja nopeudet saattavat laskea esimerkiksi Helsingistä pois johtavilla teillä.

– Pahoja ruuhkia pääteille ei odoteta, mutta mahdollinen peräänajo tai muu onnettomuus muuttaa tilanteen pysähteleviksi ja seisoviksi jonoiksi, sanoo vanhempi konstaapeli Sari Nuolikoski Itä-Uudenmaan poliisin liikennetiedotteessa.

Kaupunkien läheisyydessä liikennemäärät ovat suurimmillaan vasta sunnuntaina, koska jouluostokset aiheuttavat edestakaista liikennettä kodin ja kauppojen välillä, Itä-Uudenmaan poliisi huomauttaa.

Joulun liikenneturmien määrä vaihtelee paljon

Jouluaaton ajoittuminen maanantaille on liikenneturvallisuuden kannalta hyvä asia, kertoo vakuutusyhtiö Lähi-Tapiola. Joululiikenteen onnettomuuksien määrä vaihtelee paljon säästä ja joulun ajankohdasta riippuen.

Viime kymmenen vuoden aikana onnettomuuksia tapahtui etenkin jouluina 2009 ja 2010. Molempina vuosina joulua edeltäville päiville osui lumisadetta.

– Kova lumisade on tyypillinen syy suurempien onnettomuusmäärien taustalla, sanoo johtava asiantuntija Markus Nieminen Lähi-Tapiolasta.

Lisäksi jouluaatot osuivat vuosina 2009 ja 2010 torstaille ja perjantaille, jolloin menoliikenne yleensä keskittyy vain muutamalle tai yhdelle päivälle.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi muistuttaa autoilijoita, että muutaman minuutin tarkastuksella ennen matkaa voi välttää ikävät yllätykset tien päällä.

– Tarkasta rengaspaineet, lasinpyyhkijöiden kunto ja se, että lasinpesunestettä on riittävästi ja se on varmasti pakkasenkestävää, neuvoo Trafin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen.

STT

