Kasvun kausi hyytymässä

Tuoreet ennusteet arvioivat Suomen talouskasvun hiipuvan. Valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin ennusteissa voimakkaimman kasvun uskotaan jääneen jo taakse.

Valtiovarainministeriö ennustaa, että Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,5 prosenttia. Ensi vuonna kasvuvauhti hyytyy 1,5 prosenttiin.

Suomen talous on ollut hyvässä kasvussa ja työllisyystilanne on kohentunut. Nousukausi on mahdollistanut senkin, että valtio pystyy tänä vuonna lyhentämään velkaansa ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen.

Hyvät näkymät ovat jäämässä taakse, sillä uusimmat ennusteet maalaavat pilviä tuleville vuosille. Valtiovarainministeriö arvioi, että valtio joutuu ottamaan ensi vuonna velkaa menojen katteeksi.

Myös arvio kestävyysvajeesta on synkistynyt. Kestävyysvajeen uskotaan nyt olevan lähes neljä prosenttia bruttokansantuotteesta, kun se vielä aiemmin syksyllä oli runsaat kolme prosenttia. Kestävyysvaje tarkoittaa, että pitkällä aikavälillä julkiset menot ylittävät julkiset tulot.

Harmaantuva Suomi tarvitsee työllisyyttä ja talouskasvua tukevia uudistuksia.

Velkaantumisen pysäyttäminen ja julkisen talouden pitäminen tasapainossa on vaikeaa. Kestävyysvajetta ei ole onnistuttu merkittävästi supistamaan, vaikka on tehty säästö- ja rakenneuudistuksia.

Suomen Pankki arvioi ensi vuoden talouskasvuksi 1,9 prosenttia. Luku on hieman suurempi kuin valtiovarainministeriön arvio, mutta suunta on tässäkin selvästi alaspäin.

Pankin mukaan taloutta horjuttaa epävarmuus maailman taloudessa. Suurimpana riskinä pankki näkee viennin kasvun ennakoitua nopeamman hyytymisen.

Synkkenevät talouden näkymät asettavat rajoja kevään eduskuntavaaleihin. Avokätisiin lupauksiin ei tulevissa vaaleissa ole varaa, sillä rahat eivät tahdo riittää nykyisilläkään menoilla. Lisäpaineita talouden hoitoon tuovat väestöennusteet.

Jos korjaavia toimenpiteitä ei onnistuta tekemään, julkinen velka uhkaa kääntyä uudelleen nousuun 2020-luvulla.