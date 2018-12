Kiinan kommunistinen puolue ei halua höllätä hallintaansa taloudesta

Nyt muutoksia Kiinan talouspolitiikassa jarruttaa etupäässä maan johtajien halu vältellä radikaaleja muutoksia, arvioi vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitokselta.

– Kun kehitys pidetään vakaana, kommunistiseen puolueeseen ei kohdistu kritiikkiä. Kuten presidentti Xi Jinpingin linjapuheesta kävi ilmi, kommunistinen puolue haluaa pitää kaikki langat käsissään. Mitä enemmän esimerkiksi markkinoita avataan, sitä vähemmän ne ovat puolueen suorassa kontrollissa, hän kertoo.

Yhdysvallat ja Euroopan maat ovat olleet pitkään nyreissään siitä, että länsimaalaisten yritysten tiellä Kiinan markkinoille pääsemiseksi on edelleen esteitä, jollaisia ei ole kiinalaisyritysten tiellä länsimaiden markkinoilla.

Toinen jarrupala on Nuutilaisen mukaan se, ettei maata hallitsevan kommunistisen puolueen sisällä ole päästy yhteisymmärrykseen siitä, millaista linjaa haluttaisiin toteuttaa.

– Osin taustalla voi olla vallan keskittyminen presidentille ja ylimpään johtoon. Muilla tasoilla ei sitten uskallettaisi enää puhua konkreettisista toimista, Nuutilainen pohtii.

Kiina nousi huimasti

Tiistaina tuli täyteen 40 vuotta talousuudistuksista, jotka nostivat Kiinan maailman suurimpien talousmahtien joukkoon. Puhemies Mao Zedongin seuraajan, Kiinaa vuosina 1978-1989 hallinneen Deng Xiaopingin ideoima talousuudistus avasi kommunistisen Kiinan järjestelmän maailmalle.

Uudistusohjelma asetti Kiinan järjestelmän uusille raiteille puhemies Maon kaoottisena pidetyn talouspolitiikan jäljiltä.

Kiinan muodonmuutoksesta viimeisen neljän vuosikymmenen aikana kertovat vertaistaan vailla olevat talousluvut. Kiinan kansantalous on kasvanut vuodesta 1980 peräti 42-kertaiseksi, ja se on maailman suurin vientimahti.

Myös kiinalaisten kuluttajien valta on kasvanut räjähdysmäisesti. Keskimääräinen kiinalainen kotitalous käyttää rahaa yli 90 kertaa niin paljon kuin vuonna 1980.

Dollarimiljardöörejä Kiinalla on jo 620 kappaletta, enemmän kuin yhdelläkään muulla maalla. Vuosina 1980-2016 maan talous on kasvanut keskimäärin yli 10 prosentilla vuodessa.

STT

