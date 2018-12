Kreikan poliisi epäilee äärivasemmistolaista ryhmittymää pommi-iskusta tv-yhtiön pääkonttorille

Kreikan poliisi epäilee äärivasemmistolaista ryhmittymää radio- ja televisioyhtiö Skain pääkonttorilla viime yönä tehdystä pommi-iskusta, kertoo kreikkalainen sanomalehti Kathimerini.

Kotitekoinen pommi räjähti varhain aamulla Skain pääkonttorin edessä Ateenan Neo Faliron kaupunginosassa.

Pommi ei kuitenkaan aiheuttanut kuin vähäistä vahinkoa rakennuksen lasiseen julkisivuun eikä kukaan loukkaantunut.

Kreikan terrorismin vastainen poliisi tutkii tapausta. Tutkinta keskittyy erityisesti radikalisoituneeseen äärivasemmistolaiseen Omada Laikon Agoniston -ryhmään, joka on tehnyt Kreikassa samanlaisia iskuja aikaisemmin.

Kymmenen kilon pommireppu

Kreikan poliisin mukaan pommi koostui kymmenestä kilosta räjähteitä, jotka oli pakattu tavalliseen selkäreppuun ja jätetty kadulle Skain pääkonttorin eteen.

Samassa rakennuksessa Skain pääkonttorin kanssa sijaitsee myös Kreikan yhden laajalevikkisimmän ja vanhimman sanomalehden Kathimerinin toimitus.

Pommi räjähti aamuyöllä vajaa tunti sen jälkeen, kun kaksi muuta televisioyhtiötä olivat saaneet nimettömänä tehdyt varoituspuhelut asiasta. Poliisi evakuoi rakennuksen, jossa Skain pääkonttori sijaitsee, ja eristi sen lähiympäristön.

Toimittajat eivät aio perääntyä uutisoinnista

Skain työntekijät antoivat julkisuuteen maanantaina lausunnon, jossa he painottivat, etteivät aio perääntyä uutisoinnista uhkausten tai iskujen vuoksi.

– Kuten olemme todistaneet jo vuosikymmenten ajan, Skain radio- ja televisioaseman sekä sen verkkosivujen työntekijöitä ei voi vaientaa. Me emme taivu minkään uhan edessä oli se missä tahansa muodossa.

– Skai jatkaa journalistista tehtäväänsä ammattimaisesti ja objektiivisesti. Tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun Skai on ollut iskujen kohteena, yhtiön työntekijät kirjoittivat.

STT

Kuvat: