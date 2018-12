Kuntien satsaukset kulttuuriin vaihtelevat – Kemiönsaari Salon seudun selvä ykkönen

Salon seudun kuntien satsaukset kulttuuriin vaihtelevat huomattavasti. Seudun seitsemästä kunnasta Kemiönsaari on selvä ykkönen, kun katsotaan kulttuuritoimen menoja asukasta kohden. Saaristokunta käytti viime vuonna kulttuuriin 49 euroa per asukas.

Kemiönsaaren kulttuurisihteeri Hanna Mehtonen-Rinne toteaa 6 800 asukkaan kunnan kulttuurielämän olevan todella rikasta.

– Täällä tapahtuu niin paljon, etten tahdo itsekään pysyä perässä. Kemiönsaaren kunta on halunnut tukea vapaaehtoisten tekemää hienoa työtä satsaamalla myös itse kulttuuriin, Mehtonen-Rinne huomauttaa.

Salon kaupunki käytti viime vuonna kulttuuriin 24 euroa asukasta kohden. Salon 1,3 miljoonan euron kulttuurirahoista museot ja näyttelyt vievät valtaosan. Salon kulttuurituottaja Jouko Kivirinta iloitsee siitä, että Salon kaupungin ensi vuoden talousarviossa kulttuuriavustuksiin on varattu aiempaa enemmän rahaa.

Someron ja Paimion kaupungit ovat kulttuuritoimen rahoissa samalla viivalla. Molempien panostus oli viime vuonna 14 euroa per asukas. Someron Kulttuurin kulttuurituottaja Liisa Mattila on helpottunut, että ensi vuonna kaupungin kulttuuripalveluista vastaavalla yhdistyksellä on rahaa myös tapahtumien järjestämiseen. Viime vuonna näin ei ollut.

Lue lisää seudun kuntien kulttuurirahojen vertailusta 28.12.2018 Salon Seudun Sanomista