Lainvastaisesta toiminnasta syytetty Trump-säätiö lakkautetaan – Syyttäjän mukaan säätiö toimi Trumpin shekkivihkona

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin nimissä oleva hyväntekeväisyyssäätiö lakkautetaan. Trump-säätiö sopi asiasta New Yorkin osavaltion yleisen syyttäjän kanssa. Asiasta kertoo muun muassa CNN.

Syyttäjä nosti kesäkuussa kanteen Trumpia ja hänen kolmea lastaan Ivankaa, Donald junioria ja Ericiä vastaan säätiön toiminnan takia.

Syyttäjän mukaan säätiö on rikkonut lakeja muun muassa osallistumalla Trumpin presidentinvaalikampanjan rahoittamiseen. Säätiö järjesti tammikuussa 2016 Iowassa televisioidun varainkeruutilaisuuden sotaveteraaneille juuri ennen osavaltiossa pidettäviä republikaanien esivaaleja, ja kanteen mukaan rahoilla tuettiin Trumpin kampanjaa.

Syyttäjä Barbara Underwood sanoi kesäkuussa kanteen nostamisen yhteydessä, että säätiö oli toiminut todellisen hyväntekeväisyysjärjestön sijaan Trumpin shekkivihkona.

Underwoodin mukaan nyt tehty sopimus oli tärkeä saavutus.

– Tämä on tärkeä voitto laillisuudelle ja tekee selväksi, että kaikille on samat säännöt. Jatkamme yhä tätä oikeusjuttua ja varmistamme, että Trump-säätiö ja sen johto joutuu vastuuseen selvistä ja toistuvista osavaltion ja liittovaltion lakien rikkomisista, Underwood sanoi.

Lakkauttamisen yhteydessä säätiön jäljellä olevat varat, 1,7 miljoonaa dollaria, siirretään valvotusti muille hyväntekeväisyysjärjestöille.

Säätiön lakkauttaminen ei lopeta siihen kohdistuvaa tutkintaa, sillä syyttäjä vaati kanteessaan lakkauttamisen lisäksi myös 2,8 miljoonan dollarin korvauksia sekä kieltoa Trumpille ja hänen lapsilleen toimia minkään kansalaisjärjestön hallituksessa New Yorkissa.

Säätiö oli yrittänyt lopettaa toimintansa jo aiemmin, mutta syyttäjänvirasto oli kieltänyt sen käynnissä olevan tutkinnan takia. Syyttäjän mukaan säätiö olisi siinä tapauksessa lakkautettu ilman minkäänlaista valvontaa.

https://edition.cnn.com/2018/12/18/politics/trump-foundation-dissolve/index.html

STT

Kuvat: