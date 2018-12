Lastensuojelun valvonta vaarantunut Pohjois-Suomessa, katsoo apulaisoikeusasiamies

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston resurssipula on vaarantanut lastensuojelun valvonnan, katsoo eduskunnan apulaisoikeusasiamies. Apulaisoikeusasiamiehen Maija Sakslinin selvityksen käynnisti Muhoksella toimivaan Pohjolakotiin keväällä tehty tarkastus, jossa havaittuja puutteita selvittää myös keskusrikospoliisi.

Selvityksen mukaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston resurssipula vaarantaa viraston mahdollisuuden huolehtia sen lakisääteisistä tehtävistä.

– Aluehallintovirastolle osoitettujen resurssien riittämättömyys on vaikeuttanut saamani selvityksen mukaan oleellisesti sekä kantelujen tutkintaa että tarkastusten tekemistä ja on saattanut vakavasti vaarantaa sijoitettujen lasten perusoikeuksien toteutumiseen, Sakslin kirjoittaa maanantaille päivätyssä selvityksessään.

Sakslinin mukaan Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on toistuvasti pyytänyt valtiovarainministeriöltä lisäresursseja kanteluasioiden käsittelyyn ja valvontaan. Selvityksestä käy ilmi, että Pohjolakotia koskevien kanteluiden käsittely kesti virastossa yli neljä vuotta, jota Sakslin ei pidä perustuslain nojalla hyväksyttävänä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston mukaan resursseja on viime vuodesta asti osoitettu runsaammin lastensuojelun ruuhkan purkamiseen. Myös muilta aluehallintovirastoilta on saatu virka-apua lastensuojeluasioissa.

– Yhdyn apulaisoikeusasiamiehen näkemykseen siitä, että resurssien jakaminen virka-apupyynnöillä aluehallintovirastojen kesken on kestämätön tilanne. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tulee saada pysyviä resursseja lastensuojeluun, sanoo ylijohtaja Terttu Savolainen aluehallintoviraston tiedotteessa.

Yllätystarkastus johti tutkintapyyntöön

Viime heinäkuussa eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia julkisti Pohjolakotiin huhtikuussa tehdyn yllätystarkastuksen tarkastuskertomuksen. Tarkastajat löysivät useita merkittäviä puutteita lasten kohtelussa ja niin sanottujen rajoitustoimien käytössä. Sakslin teki lastensuojelulaitoksesta tutkintapyynnön poliisille.

Valvovilla viranomaisilla, Pohjois-Suomen aluehallintovirastolla ja lapsia Pohjolakotiin sijoittaneilla kunnilla ei ollut tietoa koulukodin lainvastaisista ja lapsia alistavista menettelyistä.

Marraskuussa keskusrikospoliisi otti tapauksen tutkintaansa. KRP selvittää, ovatko koulukodin toiminnassa mukana olevat henkilöt syyllistyneet pahoinpitelyyn, vapaudenriistoon tai virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Rikosepäilyt ajoittuvat vuosiin 2017-2018. Rikosnimikkeet voivat vielä tarkentua myöhemmin.

