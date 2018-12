Lehtosen lapanen saa pallon huokaamaan – beach volley tavoittelee kahden parin voimin Tokion olympiapaikkoja

Lentopallo pölläyttää vihaisesti santaa takarajan tuntumassa. Pallo sai kyydin Riikka Lehtosen ulottuvasta kädestä. Lehtosen beach volley -pari Niina Ahtiainen palkitsee Lehtosen rystystervehdyksellä.

Suomen toinen Tokion 2020 olympialaisiin tähtäävä pari Taru Lahti-Liukkonen ja Anniina Parkkinen kumartuu vastaanottamaan Ahtiaisen juonikasta syöttöä.

Tiivisrytminen harjoitus jatkuu päävalmentaja Kai Liukkosen komennossa. Kentällä ei rupatella, mutta pallontavoittelutilanteessa kuuluu komentoja ”mä, mä, mä”, ”mee, mee, mee” ja ”out”.

– Huup-pang, hihkaisee Lahti-Liukkonen paukauttaessaan pallon Lehtosen ja Ahtiaisen ulottuvilta.

Päävalmentaja nyökyttelee hyväksyvästi.

– Tavoitteena on saada molemmat parit ensi vuoden MM-kisoihin ja sen jälkeen olympiarankingin kautta myös Tokioon, päävalmentaja kertoo.

– Molemmilla on hyvät mahdollisuudet.

Olympiakomitea on samaa mieltä. Beach volley on saanut komitean 70 000 tuhannen tehostamiseurot.

Napsu Lehtoselle ja Ahtiaiselle

Päävalmentajalla on vastuu molemmista pareista, mutta Lehtosen ja Ahtiaisen tueksi haetaan omaa valmentajaa.

– Yritetään saada valmennukseen napsu lisää, Liukkonen vahvistaa.

Lehtonen on lentopallolegenda, joka vaihtoi parketit hiekkaan vuosikymmenen alkupuolella. Vuosi sitten hän sai parikseen Ahtiaisen. Vuoden kohokohta oli yhdeksäs sija EM-kisoissa.

– Emme oikein kyenneet parantamaan peliämme influenssan ja polvivaivojen takia, mutta nyt voimme iloita, millaisessa kuosissa peli on, Lehtonen kertoo.

– Ensi vuonna haemme uralla seuraavaa steppiä ylöspäin.

Lehtonen ja Ahtiainen kehittävät pelitapaa, jossa molemmat torjuvat ja puolustavat. Se edellyttää saumatonta yhteistyötä ja kommunikointia.

Vaativa pelitapa lujittaa lajin edellyttämää kumppanuutta.

– Harjoitteluun menee tupla-aika, kun molempien pitää harjoitella sekä torjuntaa että puolustusta. Toisaalta kisoissa toinen voi ottaa vaikka torjunnasta päävastuun, jos toinen on torjunnassa ihan pihalla, Lehtonen selittää.

Tukea ja turvaa

Sanat luottamus ja tuki toistuvat Lehtosen ja Ahtiaisen puheessa.

– Kaverin tuki tuntuu aivan mahtavalta, kun minua esimerkiksi pommitetaan syötön vastaanotossa, Ahtiainen kertoo.

– Riikka tulee silloin väliin ja ottaa vastaanotossa enemmän tilaa kentältä.

Myös Ahtiainen saa kiitokset Lehtoselta.

– Niina on paljon minua nuorempi, mutta silti vahva tukipilari. Minulle on tärkeää, että voin olla hänen kanssaan oma itseni kaikissa tilanteissa. Pystymme puhumaan kaikesta.

Ottelussa kumpikaan ei voi väistää vastuuta, ”vaikka olisi sinä päivänä sysisurkea”, Lehtonen muistuttaa lajin luonteesta. Yhteistyön on toimittava myös hiekkalaatikon ulkopuolella.

– Kiertueella matkustetaan, pelataan, harjoitellaan ja asutaan yhdessä päivätolkulla. Tiimin täytyy siis toimia hyvin myös tässä pelaajan arjessa, Lehtonen korostaa.

