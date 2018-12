Valmentaja leipoo Markkasesta supertähteä – ”Laurilla on luonnetta, halua ja kaikki mahdollisuudet”

Lauri Markkanen oli maanantaina tehokas korin alla. Markkanen heitti NBA-kierroksen ottelussa Oklahomaa vastaan 16 pistettä ja kaapi kämmeniinsä 15 levypallon saaliin. Se ei kuitenkaan pelastanut Chicagoa, joka kärsi ottelussa 96-121-tappion Oklahoma Cityssä.

Markkanen ylsi ensi kerran NBA-urallaan yli 15 pisteeseen ja 15 levypalloon samassa ottelussa. Markkanen otti hyökkäyspäässä seitsemän ja puolustuskorilla kahdeksan levyriä.

Markkanen pelasi valmentaja Jim Boylenin komennosta lähempänä koria. Hän heitti pelissä vain kolme kolmosta, joista yksi onnistui.

Boylen kehui tiistaina Chicago Suntimesin haastattelussa Markkasen asennetta.

– Markkanen kuuluu pelaajiin, joiden varaan rakennamme joukkuetta. Hänellä on luonnetta ja halua kehittyä liigan supertähtien joukkoon. Ja hänellä on siihen kaikki mahdollisuudet, jos hän vain pysyy terveenä, Boylen arvioi.

Markkanen joutui huilaamaan 23 Chicagon ensimmäistä ottelua käsivamman takia. Toipilasjakson jäljiltä hän ei ole vielä löytänyt tavanomaista heittotarkkuuttaan. Oklahoma-pelissä hän sai pelitilanneheitot sukkaan vain 35-prosenttisesti.

Katse riittää komennoksi

Boylen on perehtynyt huolella Markkasen taustoihin ja kaksikon välillä on molemminpuolinen luottamus. Chicagon pelaajien ja Boylenin välillä oli viime viikolla pienoinen kahakka, mutta lakkoaikeet tökkäsivät muun muassa Markkasen valmentajalle osoittamaan tukeen.

– Meillä on Laurin kanssa vahva side. Ymmärrämme pelkästä katseesta, mitä toinen tahtoo. Siitä on ollut minulle iso apu, kun kannan päävalmentajan vastuuta vasta seitsemännessä pelissäni, Boylen kiittelee.

Boylen on noteerannut Markkasen lojaaliuden.

– Hän hyväksyy valmennuksen, haluaa oppia ja jopa vaatii, että häntä pusketaan eteenpäin. Tykkään myös siitä, että voin antaa hänelle minkä tehtävän tahansa. Hän on hyvä joukkuepelaaja, Boylen jatkaa kehujaan.

