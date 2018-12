May: Brittiparlamentti äänestää brexit-sopimuksesta 14. tammikuuta alkavalla viikolla

Britannian kansanedustajat äänestävät maan brexit-sopimuksesta 14. tammikuuta alkavalla viikolla. Asiasta Britannian parlamentille ilmoitti pääministeri Theresa May tänään, kertoo BBC.

– Meidän täytyy kunnioittaa velvollisuuttamme saada tämä työ päätökseen, May sanoi.

Erosopimuksesta oli määrä äänestää viime viikolla, mutta May perui äänestyksen ymmärrettyään, etteivät kansanedustajat olisi hyväksyneet sitä.

Britannian on määrä erota EU:sta maaliskuussa.

Kaksi entistä pääministeriä puoltaa uutta brexit-äänestystä

Kymmenet kansanedustajat ovat kuitenkin tukeneet uutta äänestystä koko erosuunnitelmasta. Esimerkiksi entiset pääministerit John Major ja Tony Blair ovat sitä mieltä, että mikäli kansanedustajat eivät pääse erosopimuksesta yksimielisyyteen, tulee maassa järjestää uusi äänestys brexitistä.

Parlamentissä pitämässään puheessaan May varoitteli parlamentin jäseniä tukemasta toista brexit-äänestystä.

Mayn mukaan toinen kansanäänestys brexitistä tekisi peruuttamatonta vahinkoa ja jakaisi maata entisestään.

– Toinen äänestys tekisi peruuttamatonta vahinkoa politiikkamme yhtenäisyydelle, May sanoi.

May on sanonut, että hän neuvottelee edelleen EU:n kanssa saadakseen ”takuita” brexit-sopimuksesta. EU-komission tiedottaja Margaritis Schinas sanoi kuitenkin maanantaina, ettei lisätapaamisia Britannian kanssa ole sovittu.

https://www.bbc.com/news/uk-politics-46586673

STT

Kuvat: