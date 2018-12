”Miksi teidän täytyy olla tuollainen riidankylväjä?” – kokoomuksen Orpo haastoi SDP:n Rinnettä vaalien lähestyessä

Huhtikuun eduskuntavaalien lähestyminen on kuumentanut eduskunnan budjettikeskustelua, vaikka monen kansanedustajan paikka ammotti maanantai-iltapäivänä tyhjyyttään suuressa salissa.

Kokoomusjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) tivasi suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtajalta Antti Rinteeltä, eivätkö sosiaalidemokraatit näe ”mitään hyvää” Suomen talouskehityksessä.

– En ymmärrä, miksi teidän täytyy olla tuollainen riidankylväjä! Miksi te olette tuollainen riidankylväjä tilanteessa, jossa niin monet asiat tässä yhteiskunnassa ovat paljon paremmin kuin vuosia sitten? Orpo jyrisi.

Rinne toppuutteli kritiikkiä:

– Kyllä löydän nimenomaan työllisyyden kasvusta ja talouskasvusta hyvää, mutta te olette tehneet kovaa ja eriarvoisuutta lisäävää politiikkaa liittyen työttömien asemaan, demarijohtaja syytti.

Oppositiopuolueet esittivät hallitukselle epäluottamusta budjettiviikon aluksi. SDP, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja kristillisdemokraatit paheksuvat juuri lähinnä sitä, että sosiaaliturvan leikkaukset jatkuvat paremmasta taloustilanteesta huolimatta. Puolueet arvostelivat edelleen myös leikkauksia koulutuksesta ja kehitysyhteistyöstä.

Perussuomalaisten mielestä taas hallitus ei ole kyennyt toteuttamaan sellaista maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, joka takaisi suomalaisten lasten ja aikuisten fyysisen ja henkisen koskemattomuuden.

– Koska hallitus ei lisäksi ole toteuttanut laatimaansa turvapaikkaohjelmaa, se ei nauti eduskunnan luottamusta, sanoi perussuomalaisten Sami Savio.

”Leikkaukset pienituloisille jatkuvat”

SDP:n Timo Harakka arveli, että suuri osa suomalaisista ei ole edes huomannut talouskasvua.

– Ensi vuoden budjetissa leikkaukset jatkuvat, leikkaukset eläkeläisiltä, työttömiltä, opiskelijoilta, vähävaraisilta perheiltä ja vähävaraisten perheiden lapsilta. Muuttumattomina ja yhtä säälimättöminä kuin tänä vuonna, kuin viime vuonna, kuin toissa vuonna, Harakka sanoi.

Samaan kysymykseen tarttui myös vasemmistoliiton Li Andersson (vas.).

– Pienituloisiin kohdistuvat leikkaukset jatkuvat, vaikka talous- ja työllisyystilanne on parantunut, vasemmistoliiton Li Andersson (vas.) kritisoi.

Vihreiden mielestä kansainvälinen tiedeyhteisö vaatii kaikilta kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa, mutta Suomen hallitus ei vastaa tähän huutoon.

– Hallitus on kyvytön turvaamaan nielumme, ajamaan fossiilituet alas ja uudistamaan taloutemme, sanoi vihreiden ryhmäpuheen pitänyt Pekka Haavisto.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mielestä jokaisen puolueen tulisi sitoutua valtion velkaantumisen pysäyttämiseen vaalien alla.

– Lähden siitä, että julkinen talous pidetään tasapainossa ja velkaantuminen pysäytetään, koska ensi vuosikymmenellä meillä on edessä se, että joka vuosi ikääntyminen raksuttaa sitä kestävyysvajetta ja lisää menoja julkiselle puolelle, Orpo sanoi STT:lle ennen keskustelun alkamista eduskunnassa.

STT

Kuvat: