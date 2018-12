New York Times: Facebook antoi teknologiajäteille kerrottua vapaamman pääsyn käyttäjiensä tietoihin – yli 150 yritystä pääsi kiertämään tietosuojasääntöjä

Sosiaalisen median jätti Facebook antoi vuosien ajan monille suuryrityksille laajemman pääsyn käyttäjiensä yksityisiin tietoihin kuin se on kertonut, paljastaa New York Times.

Kymmeniä Facebookin entisiä työntekijöitä haastatellut ja yhtiön sisäisiä asiakirjoja haltuunsa saanut lehti kertoo Facebookin tehneen yli 150 yrityksen kanssa sopimuksia tietojen jakamisesta. Käytännössä Facebook antoi teknologiajäteille kuten Microsoftille ja Amazonille poikkeusluvan kiertää yksityisyyssääntöjään.

Facebook esimerkiksi antoi Microsoftin Bing-hakukoneen nähdä käytännössä kaikkien Facebook-käyttäjien kaverilistat, kun taas Netflix ja Spotify pääsivät lukemaan käyttäjien yksityisiä viestejä.

Amazon puolestaan sai haltuunsa käyttäjien yhteystietoja ja Yahoo pääsi katsomaan käyttäjien julkaisuja.

Teknologiayhtiöiden lisäksi Facebook teki yhteistyötä myös autonvalmistajien ja mediayhtiöiden kanssa.

Facebook on ollut tänä vuonna useiden tietosuojaskandaalien kourissa. Yhtiön toimitusjohtaja Mark Zuckerberg kuitenkin vakuutti huhtikuussa ollessaan Yhdysvaltain kongressin kuultavana, että käyttäjät pystyvät hallitsemaan omia tietojaan.

Yhtiö on myös sanonut, että se otti tiukan yksityisyydensuojan käyttöön jo vuosia sitten. New York Timesin saamista asiakirjoista kuitenkin käy ilmi, että jotkut järjestelyt suuryritysten kanssa olivat käytössä vielä tänä vuonna.

Facebookin mukaan se ei ole löytänyt todisteita siitä, että yhteistyöyritykset olisivat hyödyntäneet käyttäjätietoja sääntöjenvastaisesti.

https://www.nytimes.com/2018/12/18/technology/facebook-privacy.html

STT

