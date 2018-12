Nyt se on varmaa: Muoviset pikkutuotteet vanupuikoista haarukoihin kielletään

EU:ssa on päästy sopuun meriä kuormittavien muoviturhakkeiden kieltämisestä. Lähivuosina kieltolistalle ovat menossa sellaiset muoviset kertakäyttötuotteet, joita voidaan valmistaa korvaavista materiaaleista.

Näitä ovat muoviset aterimet, lautaset, pillit ja vanupuikot. Myös ruoan kertakäyttöpakkauksia rajoitetaan.

Kertakäyttöiset muovituotteet ovat merten merkittävä roskaaja. Euroopan unioni toivoo, että muualla maailmassa seurattaisiin sen esimerkkiä. Kiellettävät tuotteet ovat yleisimpiä roskia, joita löydetään merten rannoilta.

– Muoviongelmaan tarttuminen on ehdottoman tärkeää. Samalla saadaan mahdollisuuksia innovaatioille, kilpailukyvylle ja työpaikoille, komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen sanoi tiedotteessa.

Muovistrategia on edennyt EU:n rattaissa nopeasti. Komissio antoi ehdotuksensa toukokuussa ja jäsenmaat päättivät oman kantansa lokakuun lopussa. Sopuun päästiin nyt EU-instituutioiden välillä ja jäljellä on enää muodollisuuksia.

Jäsenmaiden täytyy vähentää todennettavasti myös esimerkiksi muovimukeista ja muovikansista kertyvää roskaa. Muovipullojen materiaalista 30 prosenttia pitää olla uusiutuvaa viimeistään vuonna 2030.

Tupakkayhtiöt laitetaan puolestaan maksamaan jätteiden keräyksestä, jos niiden tuotteissa käytetään muovisia filttereitä. Pakkauksiin pitää myös merkitä, jos tupakka sisältää muovia.

STT

Kuvat: