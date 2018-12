Oikeusministeriö ei ota kantaa Kurttilan taksimatkoihin – ”Kuuluivat lapsiasiavaltuutetun itsenäiseen harkintaan”

Paljon julkisuutta saaneet lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan taksimatkat ovat liittyneet virkatehtäviin ja tilaisuuksiin, joiden hoitaminen ja joihin osallistuminen kuuluvat valtuutetun itsenäiseen harkintaan. Näin toteaa oikeusministeriö selvityksessään.

Ministeriö ei siksi ota kantaa yksittäisten taksimatkojen asianmukaisuuteen tai valtuutetun tilaisuuksiin osallistumisen perustelujen sisällön arviointiin.

Ministeriön mukaan Kurttilalta kuitenkin puuttui joissakin tapauksissa matkamääräys ja tarvittavat lisätiedot saatiin vasta pyytämällä. Koska taksin käytön määrä oli varsin huomattava, ministeriö korostaa valtuutetulle, että valtion matkustussääntöä tulee noudattaa poikkeuksetta. Ministeriö kiinnittää niin ikään huomiota matkustustavan harkintaan ja riittäviin perusteluihin.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto ehti kommentoida ministeriön selvityksen tulosta tiedotteella maanantaina jo ennen kuin oikeusministeriö julkaisi selvityksensä tulokset. Tiedotteessaan lapsiasiavaltuutetun toimisto kertoo ministeriön toteavan, että ”Kurttilan antamien tietojen pohjalta tehdyssä selvityksessä ei tullut esiin väärinkäytöksiä”.

Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen kertoi STT:lle maanantaina, että lapsiasiavaltuutetun toimiston antama arvio ministeriön selvityksestä perustui viime perjantaina tehtyyn luonnokseen.

– Kurttila on tiennyt, että tuo ei ollut selvityksen lopullinen versio. Tämä oli virkaurallani ensimmäinen kerta, kun selvityksen kohde kommentoi sen tulosta ennen kuin selvitys on julkistettu. Toivon, että tämäkin kerta olisi jäänyt tulematta, Timonen sanoi.

Häkkänen pyysi selvityksen

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi viime viikolla, että ministeriö selvittää Kurttilan taksikulujen asianmukaisuuden.

Maanantaina ministeriö täydensi, että se pyysi selvityksen tulosohjaajan roolissa.

– Pyysimme tulosohjaajana selvitystä (matkakulujen) perusteista, koska itsenäiselläkin toimijalla on ne aina oltava. Laillisuusvalvonta on asia erikseen, kansliapäällikkö Timonen lisäsi.

Uutissuomalainen uutisoi aiemmin, että Kurttilan kolmen kuukauden taksimatkojen kulut tänä syksynä olivat noin 5 000 euroa. Uutissuomalainen kävi läpi lapsiasiavaltuutetun taksimatkat syyskuun alusta marraskuun 27. päivään saakka. Tänä aikana taksimatkoja on kertynyt liki 4 300 euroa, kun esimerkiksi linja-automatkoja on samalta ajalta kertynyt vain noin 71 euroa ja junakuluja noin 680 euroa. Jos huomioon otetaan vielä kirjanpitoon laittamattomat kuitit, nousivat valtuutetun taksikulut marraskuun loppuun mennessä yhteensä liki 5 200 euroon, Uutissuomalainen kertoi.

Lapsiasiavaltuutetun virka täytetään aina viiden vuoden määräajaksi, ja Kurttilan kausi on pian loppumassa. Hän on hakenut tehtävää uudelleen, ja samanaikaisesti hän pyrkii myös kansanedustajaksi Keski-Suomen piiristä SDP:n listalta.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto lähetti asiaan liittyen tiedotteen myös viime viikolla. Sen mukaan Kurttila on pitänyt vuosittain noin 150 esitelmää tai luentoa ympäri Suomen eikä ole käyttänyt työssään omaa autoa. Hän ei myöskään nosta esiintymisistään palkkioita.

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista.

—

Muokattu otsikkoa klo 15.39: Lapsiasiavaltuutetun, ei lapsiasiamiehen

https://www.uutissuomalainen.fi/

STT

Kuvat: