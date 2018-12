Olli Juolevin kausi päättyi polvileikkaukseen

Puolustaja Olli Juolevin kausi on päättynyt polvileikkaukseen, Vancouver Canucks kertoi kotisivuillaan. Juolevin toipumisen odotetaan kestävän puoli vuotta, joten hänen pitäisi olla valmis ensi kauden harjoitusleirille.

Juolevi loukkasi polvikierukkansa 17. marraskuuta taklaustilanteessa Utica Cometsin AHL-ottelussa. Polvea yritettiin ensin hoitaa kuntouttamalla, mutta se ei tuottanut toivottua paranemista.

– Totta kai se on huolestuttavaa. Hän pelasi hyvin, ja toivoimme, että kauden jälkipuoliskolla hän voisi pelata muutamassa (NHL)-ottelussa, Canucksin general manager Jim Benning sanoi.

Juolevi, 20, pelasi tällä kaudella AHL:ssä 18 ottelua ja keräsi tehopisteet 1+12. Kesän 2016 NHL:n varaustilaisuuden viidennen valinnan NHL-debyytti on yhä tekemättä.

STT

