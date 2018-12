Tänään on luvassa hieman eilistä kylmempää, ja paikoin sataa heikosti lunta.

Etelässä lämpötila on yhdestä seitsemään astetta miinuksella, idässä ja pohjoisessa pakkanen painuu paikoin lähes 20 asteeseen.

Ahvenanmerellä on voimassa kovan tuulen varoitus, kaakkoistuuli voi puhaltaa 14 metriä sekunnissa.

Ilmatieteen laitos kertoo tänään joulun ja loppuvuoden sääennusteesta.

