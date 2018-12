Pärinät pois – ministerit ehdottavat energiajuomien myyntikieltoa nuorille

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ehdottavat, että alle 15-vuotiaille ei saisi enää myydä kofeiinipitoisia energiajuomia. Ehdotuksen mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan pitäisi kirjata myyntikiellosta säätäminen.

Nyt energiajuomien myyntiä alle 15-vuotiaille rajoitetaan vain Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n sekä valtion ravitsemisneuvottelukunnan suosituksella, jota kaupat saavat halutessaan noudattaa. Lisäksi energiajuomien pakkauksissa on oltava varoitusmerkintä siitä, etteivät ne sovi lapsille.

Syyksi kieltoesitykselle ministerit kertovat huolen lasten terveydestä. Ministerit kuitenkin kertovat tiedotteessaan, että mahdollisen myyntikiellon ikärajaa on harkittava huolellisesti.

Yhtenä toimintamahdollisuutena he väläyttävät myös energiajuomien hinnan nostamista niiden valmisteveroa korottamalla.

Ahdistusta ja tykytyksiä

Ministereille luovutettiin tänään THL:ltä tilattu katsaus energiajuomien ja vastaavien tuotteiden vaikutuksista lasten terveyteen ja hyvinvointiin.

– Selvitys osoittaa, että energiajuomien jatkuva, runsas käyttö aiheuttaa kofeiiniriippuvuutta ja siedättää lapsia ja nuoria kofeiinille. Yhdessä pienessä tölkissä sokeria on paloiksi muutettuna peräti 14 palan verran. Siksi ei ole yhdentekevää, miten hyvin onnistumme hillitsemään huolestuttavan runsasta energiajuomien käyttöä nuorilla, Saarikko kertoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa kofeiini voi aiheuttaa lapsille muun muassa sydämentykytystä, vapinaa, ahdistuneisuutta ja jännittyneisyyttä. Lisäksi kofeiini voi aiheuttaa unihäiriöitä.

– Korkein riski energiajuomien haittavaikutuksille on 13-15-vuotiailla, jotka juovat vähän kahvia. Lapset ja nuoret eivät tarvitse näitä juomia, Saarikko sanoo.

Lainsäädäntöä nopeampana vaikutuskeinona Leppä ehdottaa, että energiajuomia myyvät liikkeet rajoittaisivat niiden myyntiä vapaaehtoisesti. Leppä kertoo myös, että hän ja Saarikko järjestävät aiheesta pyöreän pöydän keskustelun ensi vuoden alussa.

Sosiaalisuutta ja pärinää

THL:n katsauksessa koottiin olemassaolevaa tietoa energiajuomista, niiden vaikutuksista ja käytön syistä.

– Ruokien ja juomien kulutuskäyttäytymisellä voidaan ilmentää muun muassa nuorelle tärkeään ryhmään kuulumista ja kapinoida vanhempia ja auktoriteetteja vastaan. Nuorisotutkimuksissa raportoitu runsaaseen energiajuoman kulutukseen liittyvä ”pärinä” kuvaillaan samankaltaiseksi tilaksi kuin amfetamiinin käyttäjien kuvaama tila, todetaan katsauksessa.

Viime vuoden kouluterveyskyselyn mukaan 8. ja 9. luokilla 11 prosenttia pojista ja 5 prosenttia tytöistä juo energiajuomia 3-5 päivänä viikossa. Lähes päivittäin energiajuomia kuluu 7 prosentilla pojista ja 3 prosentilla tytöistä.

Suurimmat energiajuomien aiheuttamat terveysongelmat liittyvät juuri kofeiinin liialliseen saantiin ja hampaiden terveyteen. Ruokaviraston suositusten mukaan lapsille ja nuorille turvallinen päivittäinen kofeiinimäärä on alle 3 milligrammaa per painokilo. Yhdessä tavallisessa energiajuomatölkissä kofeiinia on noin 100 milligrammaa, eli suunnilleen saman verran kuin kupillisessa kahvia.

Katsauksessa ei löytynyt kokonaan uutta tutkimustietoa energiajuomien vaikutuksista nuorten terveyteen. Nuorisotutkimuksissa kuitenkin huomattiin, että runsaasti energiajuomia käyttävät söivät ikätovereitaan epäterveellisemmin.

STT

